Google Chrome Yakında Rahatsız Edici Sitelerden Gelen Bildirimleri Engelleyecek

Google, şirketin "rahatsız edici" olduğunu düşündüğü web sitelerinden gelen bildirimleri engelleyerek, aldığınız istenmeyen Chrome bildirimlerinin sayısını azaltmaya çalışıyor. Google Chrome'daki ve genel olarak tüm tarayıcılarda web'den gelen bildirimler şu anda inkâr edilemez bir sorun. Bazı günler, göz atmaya çalıştığınız hemen hemen her web sitesi size bildirim göndermek için izin ister ve pek çok kişi bilmeden bu bildirim iznine izin verir.

Çerezleri kullanmak için sürekli izin isteyen web siteleri ve çalışmak için birçok izin istemesi gereken uygulamalar arasında, bildirim almak isteyip istemediğiniz sorulduğunda düşünmeden "İzin Ver"i tıklamak en kolay seçeneğiniz olabilir. Siz farkına bile varmadan web tarayıcınız, tamamen unuttuğunuz bir sitedeki en son gelişmeleri size bildirim olarak göndermeye başlar. Tamamen spam gönderen bir web sitesinden Chrome bildirimlerine abone olursanız işler daha da kötüleşiyor.

Google Bir Süredir Bildirimleri Filtrelemenin Üzerinde Çalışıyor

Google, bildirimleri kötüye kullanan veya yanıltıcı bir şekilde izin isteyen web sitelerinden gelen bildirim istemini "sessizleştirerek" bu konuda son yıllarda bir miktar ilerleme kaydetti. Bir site bu şekilde sessize alındığında, Chrome sitenin sizi kandırmaya çalışıyor olabileceği konusunda da uyarıyor. Şimdi ise şirket, bildirim spamleriyle mücadele için daha güçlü bir yaklaşım deniyor. Yeni bir kod değişikliğine göre Chrome, yakında bir web sitesinin bildirim gönderme iznini otomatik olarak iptal edebilecek ve gelecekte izin isteme girişimlerini engelleyebilecek.

Buradaki temel fark, zararlı bir siteden gelen bildirimlere yanlışlıkla izin vermiş olsanız bile Chrome'un devreye girip bu bildirimleri tamamen durdurmasıdır. Karşılaştırıldığında Chrome'un mevcut korumaları yalnızca sizi bu izni vermemeye ikna etmek için tasarlanmış durumda ve seçimi size bırakıyor ancak bundan böyle artık Chrome zararlı olanı tespit edip, seçim yapmanıza izin vermeyecek.

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