Google Chrome Sekme Grupları Herkesin Kullanımına Açıldı!

Google, bu yılın mayıs ayında popüler web tarayıcısına gelecek yeni bir özelliği duyurmuştu. Google'ın web tarayıcısına getirdiği özellik mayıs ayından bu yana geliştirme aşamasında kaldı ve özelliği geliştirici ayarlarından etkin hale getirmeyen kullanıcıların dışında kimse tarafından kullanılamadı. Google Chrome sekme grupları olarak adlandırılan bu özellik artık her Google Chrome kullanıcı tarafından büyük bir kolaylıkla kullanılabiliyor.

Google Chrome Sekme Grupları Ne İşe Yarıyor?

Google Chrome'un aldığı yeni özellik, Google'ın web tarayıcısını daha düzenli bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Web tarayıcısının kullanıcıları, sekmeleri gruplandırma özelliği ile yeni bir grup oluşturabiliyor ve mevcut sekmeleri oluşturulmuş herhangi bir grubun içerisine yerleştirebiliyor. İstediği sayıda grup oluşturabilen kullanıcılar önceden oluşturduğu bir grubun içerisine istediği sayıda sekme ekleyebiliyor ve sekmeleri toplu olarak taşıyabiliyor.

Sekmeleri gruplandırma özelliğini kullanmanın en iyi yanı ise belirli bir grubun içerisine dahil olan sekmelerin Google Chrome'un yeni özelliği tarafından verilen bir renkle ayırt edilebilmesidir. Örneğin, 3 tane sekme grubu oluşturulduğunda sekmelerin yer aldığı bölümde bir grubun rengi kırmızı olduğunda bir diğer grubun rengi ise yeşil olmaktadır. Bu grupların birbirinden ayırt edilmesine yardımcı olan bir özelliktir.

Chrome OS, Windows ve Linux işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen özelliğin kullanılması için kullanıcının Google Chrome tarayıcısını 85.0.4183.102 sürümüne yükseltmiş olması gerekiyor. Google Chrome, güncellemelerin arka planda yapılmasını engellemeyen kullanıcıların web tarayıcısı sürümünü otomatik olarak güncellediğinden ötürü web tarayıcısının sürümünü yükseltmek için ayrıyeten bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Özelliğin iOS ve Android işletim sistemlerine ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.