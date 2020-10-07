Google Chrome Şifre Güvenliği İçin Yeni Özellikler Alıyor!

Şifreler, dijital dünyada oluşturduğumuz hayatın ilk savunma hattıdır. Dünyanın en büyük şirketlerinden Google da kullanıcılarının savunma hattını korumak için Chrome'un iOS ve Android sürümlerine ek bir koruma katmanı ekliyor. Peki, Google Chrome şifre güvenliği için hangi özellikleri getiriyor? İşte Google'ın web tarayıcısını kullanan milyonlarca iOS ve Android kullanıcısını ilgilendiren özelliklerle ilgili ayrıntılar!

Google Chrome Şifre Güvenliği İçin Hangi Özellikleri Getiriyor?

Google, blogunun güvenlik kategorisinde yayımladığı yazısında, Google Chrome tarayıcısının kullanıcı güvenliğini geliştirmek için yeni özellikler alacağını ve kullanıcıları bekleyen bu özelliklerin ne olduğunu detaylı bir şekilde açıkladı. Google'ın blog yazısında aktardığı bilgilere göre milyonlarca kullanıcısı olan Chrome'un alacağı yeni özellikler, web tarayıcısının iOS ve Android sürümüne geliyor.

Google Chrome, kullanıcıların güvenlik ile ilgili ihlallerin olup olmadığını öğrenmek için özel bir şifreleme yönetimi kullanmaya başlıyor ve şifrelerin bir kopyasını Google'a gönderiyor. Google'ın kullanıcıların güvenliğini riske attığı düşünebilir ancak bu özellik esasında Google'ın güvenliği ihlal ettiği bilinen kimlik bilgilerini kontrol etmesine olanak tanıyor. Google'ın blog yazısında belirtilenlere göre şifrelerin kopyası sadece şifrelerin ele geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek için kullanılacağı belirtiliyor.

Google Chrome'un iOS ve Android sürümlerine gelecek olan özellik, bir sonraki güncelleme ile beraber gelecek ve web tarayıcısına kaydedilen şifrelere ilişkin güvenlik ihlalleri meydana geldiğinde kullanıcı otomatik olarak uyarılmaya başlanacak. Web tarayıcısının kullanıcısı, güvenlik ihlalleri ile ilgili uyarıldığında şifresini kendisine gönderilen form üzerinden değiştirme imkanına sahip olacak.

Google'ın blog yazısında belirtilenlere göre iOS sürümünde yapılacak iyileştirmeler:

"iOS'ta güvenliği arttırmak için parolaları otomatik doldurmadan önce biyometrik kimlik doğrulama adımı gösteriyoruz. iOS'ta artık Face ID, Touch ID veya telefon şifrenizi kullanarak kimlik doğrulaması yapabileceksiniz. Chrome Şifre Yöneticisi, tarayıcı ayarlarından otomatik doldurma özelliğini etkinleştirirseniz kayıtlı şifreleri iOS uygulamasında otomatik olarak doldurmanıza olanak tanır."

Google Chrome şifre güvenliği için ele alınan blog yazısında belirtilenlere göre Android sürümünde yapılacak iyileştirmeler:

"Chrome 86, kullanıcıları söz konusu tehditlerden daha iyi bir şekilde korumak için güvenli olmayan bir formu göndermeden önce kullanıcıları uyarmak için form uyarıları sunuyor. Ek olarak, Chrome 86, güvenli sayfalar tarafından başlatılan güvenli olmayan bazı indirmeleri de engelliyor. Bu değişiklik şimdilik yaygın olarak kötüye kullanılan dosya türlerini etkilemektedir."