Google Chrome'un Yeni Güncellemesi Geldi: Şifreleri Saklamak Artık Daha Kolay!

Google, masaüstü ve iOS için Chrome'a birçok yeni özellik getirecek büyük bir güvenlik güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Bu özelliklerden bazıları şu anda masaüstü kullanıcılarına ulaşmış durumda ve aralarından en dikkat çekeni elbette şirketin yeni Şifre Yöneticisi yazılımı.

Şifre Yöneticisi, Chrome'un Ayarlar menüsünde yeni bir yere sahip olacak. Kullanıcılar burada oturum açma kimlik bilgilerini yönetebilecek veya güvenlik ayarlarını yapabilecekler ancak daha doğrudan bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, Google Şifre Yöneticisi için bir masaüstü kısayolu oluşturabileceksiniz.

Google Chrome'a Gelen Diğer Özellikler

Teknoloji devi ayrıca belirli girişler için notlar yazma özelliğini de ekliyor. Örnek olarak diyelim ki bir web sitesi için birden fazla hesabınız var ancak her bir ayrıntıyı hatırlamakta zorlanıyorsunuz. Chrome'un adres çubuğundaki anahtar simgesine tıklayarak bir içerik menüsü açabilir ve bu ayrıntıları içeren notlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Kalem simgesine tıklamak düzenleme yapmanızı sağlayacak.

Şirket ayrıca kullanıcıların üçüncü taraf yöneticilerdeki şifreleri masaüstündeki Chrome'a aktarmasına izin verecek. Google Yardım web sayfasında, kullanıcıların tarayıcıya herhangi bir şey yüklemeden önce kimlik bilgilerini bir .csv dosyasına dönüştürmeleri gerektiği belirtiliyor. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar Chrome Yardım web sitesinde bulunabilir.

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