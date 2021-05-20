Google Chrome Site Takip Etme Özelliğini Test Ediyor

Google Chrome, site takip etme özelliğini kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Google, önceden web tarayıcısında yerleşik olarak bulunan özelliklerden içerik toplayıcısının kademeli olarak kaldırılmasından uzun bir zaman sonra web tarayıcısına RSS destekli bir izleme özelliğini test ediyor.

Yeni seçenek şu anda web sitelere göz atarken sağ üst köşede yer alan seçenekler simgesine tıklandığında açılan menünün en altında yer alıyor. Seçenekler menüsünün en altına eklenen seçenek, web sitenin simgesini ve ismini içeriyor. Sitenin isminin hemen yanındaysa siteyi takip etme butonu yer alıyor. Bu seçeneği şu anda tüm Chrome kullanıcıları göremiyor çünkü özellik şu an geniş çapta kullanıma sunulmuş değil.

Google, Chrome'un yeni özelliği ile kullanıcılara bir nevi herhangi bir web sitesine abone olma olanağı tanımaya başlayacak. Kullanıcılar, takip etmeye başladığı web sitelerinin son içeriklerini tarayıcıda yer alacak olan "takip edilenler" bölümünden görebilecek. Abone olduğu web sitelerine ait bu içeriklerin tamamı bir liste şeklinde sıralanacak ve web sitelerinde yayımlanan içeriklerin listedeki sırası, yayın tarihine göre belirlenecek.

Google, yeni seçeneğe dair kullanıcıların geri bildirimlerini takip edecek. Yeni özelliği tamamlayıp tamamlamayacağı veya geniş çapta kullanıma sunup sunmayacağı kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesinin ardından belli olacak. Şirket, özelliği kullanıma sunma kararı aldığında web sitelerine özellikle ilgili daha fazla bilgi sağlayacaktır. Buna ek olarak Google, özelliği web tarayıcısının masaüstü sürümüne de gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Google Chrome Site Takip Etme Nasıl Yapılır?

Bu özellik, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, Chrome Canary kullanıcısı olan Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerine önümüzdeki haftalarda görünmeye başlayacak. Yeni özelliğin nasıl kullanıldığını aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.