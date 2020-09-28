Google Chrome Sonra Oku Özelliği Geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcılardan biri olan Google Chrome, web tarayıcısına kullanıcılara büyük bir kolaylık sunacak başka bir mükemmel özelliği daha getirmek için çalışıyor. Google Chrome sonra oku özelliği ile web tarayıcısını kullanan kişiler, sayfada yer alan makale, haber ve benzeri içerikleri okumak için müsait olmadığında ve sayfadaki içerikleri bu nedenle daha sonra okumak istediğinde Google Chrome'un kullanıcılara sunacağı özelliği çok yakın bir zamanda kullanabilecek.

Google Chrome Sonra Oku Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Dünyanın en çok kullanılan ve kullanıcı açısından en büyük web tarayıcısı Chrome, kullanıcılara sunmak için hazırlandığı yeni bir özellik üzerindeki çalışmalarını kısa bir süreliğine de olsa hız kesmeden devam ettiriyor. Chrome web tarayıcısına eklenecek olan özellik ile beraber kullanıcılar, herhangi web sayfasında yer alan içerikleri daha sonra okumak için işaretleme imkanına sahip olacak.

Daha sonra okuma özelliği aslında Chrome'un başka bir özelliği olan "yer işaretleri" ile aynı görevi görüyor ancak içerikleri daha sonra okuma özelliği, yer işaretlerindeki gibi karmakarışık bir yapıda olması değil de sadece daha sonra okunacak içerikleri içereceğinden ötürü kullanıcılara yer işaretlerinden daha temiz bir düzen vermesi bekleniyor. Chrome'a eklenecek olan bu özellik aslında Microsoft Edge'de de mevcut bir özellikti ama Edge'in bu özelliğe verdiği isim, Chrome'un verdiği isimden farklı olarak "Koleksiyonlar" olmuştu.

Google Chrome'a gelecek olan özelliğin kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Daha sonra okuma özelliği ile ilgili çalışmalar ise şu anda Chrome Canary'de mevcut olarak görüntülenebiliyor. Özellik şimdilik geliştirme aşamasında olduğu için özellik ile ilgili testlerin bir süre boyunca daha Chrome Canary'de devam edeceği tahmin ediliyor. Özelliğin geliştirilme süreci bittikten sonra Google Chrome kullanıcılarının hizmetine sunulacaktır.