Google Chrome Ücretli Uzantılar İçin Büyük Düzenleme!

Google, internet kullanıcılarının Chrome Web Mağazası'nda sık sık mağdur kaldığı dolandırıcılık vakalarından ötürü ücretli uzantıları kısa bir süreliğine askıya aldığını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Ücretli uzantıları kısa süreliğine askıya alan Google şimdi de Google Chrome ücretli uzantılar için büyük bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. İşte Google tarafından yapılan duyurunun ayrıntıları!

Google Chrome Ücretli Uzantılar Kaldırılıyor mu?

Google'ın blog yazısında yapılan açıklamada, ödeme sisteminin Chrome Web Mağazası'nda artık kullanılmadığını ve önümüzdeki aylarda tamamen kaldırılacağına yer verdi. Google, uzantı geliştiricilerine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Uzantılarınızdan para kazanmanın başka yolları da vardır. Chrome Web Mağazası'nın ödeme sistemini kullanıyorsanız başka birine geçmeniz gerekiyor."

Google'ın Web Mağazası için yaptığı düzenleme ile beraber geliştiriciler uzantısından para kazanmak için Google'ın sunduğu ödeme sistemini kullanamayacak. Google, uzantısından para kazanmak için Chrome web Mağazası'nın ödeme sistemini kullanmayanların yapılan düzenlemeden etkilenmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Uzantıları ücretli olarak sunmak veya uzantıda uygulama içi satın alma işlemleri bulundurmak için ödeme sistemini kullanıyorsanız ilerleyen günlerde başka bir ödeme sistemine geçmek zorunda kalabilirsiniz.

Google tarafından yapılan açıklamada, ödeme sisteminin kaldırılma aşamaları ile ilgili önemli bilgilere de yer verildi. Google'ın blog yazısında geliştiriciler ve Web Mağazası'nı kullanmakta olan kullanıcılar ile paylaşılan bilgilere göre Web Mağazası'nın ödeme sistemi 1 Şubat 2021 tarihine kadar kademli olarak kaldırılacak.