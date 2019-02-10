Google Chrome'un Android Versiyonuna Karanlık Mod Geliyor

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Google, Chrome'un çeşitli platformlardaki sürümlerinde beta testlerine başlamıştı. Chrome 73'ün Android beta programında dark modu test etmeye başlayan Google'ın kullanıcı yorumlarına bağlı kalacağı söylendi.

Google Chrome'un 73 beta versiyonu bugün itibarıyla Android kullanıcılarına sunuldu ve sürümün en dikkat çeken özelliği karanlık mod oldu. Sekme üzerinde, ayarlarda ve daha pek çok noktada koyu griye yakın bir renk kullanarak karanlık modu test etmeye başlayan Google, şimdiye kadar sadece açılır menülerde karanlık mod sunuyordu.

Gizli modda henüz çalışmayan özelliğin beta programında olduğu için hatalar verebileceğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca karanlık modu test etmek için ilk olarak Android pazarını tercih ettiği gözden kaçmayan ABD'li şirketin, Android 9.0 Pie destekli cihazlarda beta sürümünü başlattığını belirtelim.

Ana menüde, arama kısmında, açılır pencerede ve yeni sekmede karanlık mod temasını yansıtan Chrome 73 ile birlikte gelen karanlık modun daha az göz yorması hedefleniyor. Aynı zamanda uygulamalara daha farklı bir görünüm kazandıran karanlık modun kullanıcılar tarafından da sevildiğini biliyoruz.