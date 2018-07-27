Google Chrome'un Materyal Tasarımına Nasıl Geçilir?

İnternet üzerine geliştirdiği teknolojilerle dünyanın en büyük şirketleri arasına girmeyi başaran Google’ı en çok tercih edilen yazılımlarından Google Chrome, yakın zaman önce görsel olarak güncellenmişti. İlk olarak geliştirici sürümünde görülen Google Chrome materyal tasarım, herkesin kullanımına açıldı.

Android işletim sistemine gelen materyal tasarım değişikliğiyle birlikte Google bütün yazılımlarında materyal tasarıma geçme kararı almıştı. Son olarak Google Drive ve Gmail gibi devasa uygulamalarında materyal tasarım uygulamaya başlayan teknoloji devi, Google Chrome için de benzer bir değişiklik yapacağını söylemişti.

Yaklaşık 3 hafta önce kadar Chrome Canary adı verilen ve Chrome için geliştirme yapmak isteyenler için hazırlanan sürüme gelen materyal tasarım, bütün Chrome tarayıcılarda kendini gösterdi. İlerleyen günlerde bütün Chrome kullanıcılarını materyal tasarıma geçirmeye hazırlanan Google, Chrome’un son sürümüne koyduğu seçenekle birlikte isteyen kullanıcılarına şimdiden yeni tasarımı deneme şansı sundu.

Masaüstünde Google Chrome Materyal Görünüme Nasıl Geçilir?

Adres çubuğuna chrome://flags/#top-chrome-md UI Layout for the browser's top chrome başlığını bulun Başlığın sağında yer alan Disabled seçeneğini Refresh yapın

iOS’te Google Chrome Materyal Görünüme Nasıl Geçilir?

Adres çubuğuna chrome://flags/#top-chrome-md yazın UI Refresh Phase 1 başlığını ve Enable yapın Chrome’u kapatıp açın

Google Chrome Materyal Tasarım Neleri Değiştirdi?

Yaptığınız değişiklikten sonra Chrome’un kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler olduğunu görebilirsiniz. Materyal tasarımla birlikte geri ve ileri tuşlarının yanı sıra kare şeklinde duran kayıtlı adresler, ayarlara ulaştığımız üç nokta ve adres çubuğu üzerinde görsel değişiklikler yapıldı. Mobil taraftaysa sayfanın aşağı indirilmesi durumunda adres çubuğunun küçülmesi sağlandı.