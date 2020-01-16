Google Chrome Uygulamaları Artık Kullanılamayacak!

Google Chrome uygulamaları çok yakında kullanılamayacak. Windows, Mac ve Linux kullanıcılarını ilgilendiren gelişmenin detayları haberimizde.

Chrome uygulamaları bildiğiniz gibi Chrome’a yükleyebildiğiniz ve masaüstünüzden başlattığınız bir uygulama gibi görünen ve çalışan web tabanlı uygulamalar. Google, hatırlayacağınız üzere 2016’da Chrome Web Mağazası’ndan Uygulama bölümünün kaldırılacağını duyurmuş, sadece Chrome OS kullanıcılarının erişimine açık bırakmıştı. Şimdi de Chrome Web Store uygulamalarının artık kullanılamayacağını duyurdu.

Google’ın paylaştığı takvime göre Mart 2020 itibarıyla Chrome Web Store’a yeni Chrome uygulamaları kabul edilmeyecek, geliştiriciler mevcut Chrome uygulamalarına Haziran 2022’ye kadar güncelleme verebilecek. Haziran 2020 itibarıyla Windows, Mac ve Linux için Chrome uygulamalarına destek kesilecek. Chrome Enterprise ve Chrome Education Yükseltme lisansına sahip olanlar için Aralık 2020’ye kadar destek verilecek. Aralık 2020 itibarıyla Windows, Mac ve Linux’de Chrome uygulamalarına destek kesilecek. Haziran 2021 itibarıyla NaCl, PNaCl ve PPAPI API’ler için destek kesilecek. Haziran 2021’de Chrome OS’da Chrome uygulamalarına destek sonlandırılacak. Chrome Enterprise Yükseltmesi’ne sahip olanlar için destek Haziran 2022’ye kadar uzatılacak. Haziran 2022’de tüm müşteriler için Chrome OS’da Chrome uygulamalarına destek verilmeyecek.

Bu değişiklik Chrome uzantılarını etkilemeyecek, Chrome eklentilerine destek sürecek.