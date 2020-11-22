Google Chrome’un Windows 7 Desteği Uzatıldı!

Dijital dünyanın önemli isimlerinden Google, web tarayıcısının Microsoft’un işletim sisteminin eski sürümüne verdiği desteği uzun bir süre daha sürdüreceğinin müjdesini verdi. Şirketin Google Chrome’un Windows 7 desteği ile ilgili yaptığı açıklamaya göre Windows 7 kullanıcıları bir süreliğine daha yayımlanan güncellemelerden yararlanabilecek.

Google Chrome’un Windows 7 Desteği Ne Zaman Bitiyor?

Google, Windows 7 kullanıcılarına başlangıçta planladığından altı ay daha uzun süre güncelleme sunmaya devam edecek. Teknoloji devi, bu yılın başında açıklamada web tarayıcısının ancak 15 Temmuz 2021’e kadar Windows işletim sisteminin eski sürümünü destekleyeceğini duyurmuştu. Görünüşe bakılırsa şirketin planlarında Windows 7’ye verilen desteğin en az 15 Ocak 2022 tarihine kadar desteklemek var. Şirketin yaptığı açıklamaya göre web tarayıcısı Windows 7 kullanıcıları için 2022 yılının ilk ayına kadar güncelleme yayımlamaya devam edecek.

Google konu hakkında yaptığı açıklamada işletmelerin ve IT çalışanlarının evden çalışma sistemine alışmaları ve yeni tip koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği çalışma ortamındaki değişiklikler gibi nedenlerle bu yıl birçok zorlukla karşılaşmak zorunda olduğunu ifade etti. Şirket, yaptığı açıklamada, “Planlanmış IT projelerinin daha önemli projeler nedeniyle daha çok arka planda kalması gerekebilir” ifadelerini kullandı. Google, açıklamasından da anlaşılacağı üzere seçimini bu nedenle kurumsal müşterilerden gelen geri bildirimlere kulak vermekten yana yaptı.

Windows 7 işletim sistemi on yılı geçkin bir süredir bilgisayar kullanıcıları ile birlikte olsa da birçok kuruluş tarafından kullanılıyor. Google’ın verilerine göre Windows işletim sistemini kullanan kuruluşların yüzde 22’si Windows 7’den Windows 10’a henüz geçiş yapmış değil.

Google, Windows 7 için tanıdığı son destek tarihini planlanan tarihten altı ay sonrasına taşıyarak kurumsal müşterilerine güvenlik konusunda endişe duymadan eski işletim sisteminden ayrılıp yeni bir işletim sistemine geçmeleri için yeterli zamanı vermiş olmayı umuyor. Microsoft, 14 Ocak 2020’den sonra eski işletim sistemi için güvenlik güncellemeleri sağlamayı bıraktı fakat güvenlik desteği almak isteyen şirketlerin 2023 yılına kadar ödeme yapmasına izin verdi. Sonuç olarak Microsoft’tan şu an güvenlik güncellemeleri almak isteyen şirketlerin belirli bir miktarda ödeme yapması gerekiyor.