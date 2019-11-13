Google Chrome Yavaş Yüklenen Sitelere Meydan Okuyacak

Google Chrome çok yakında yavaş yüklenen internet siteleri ile savaşa girebilir.

Kullanıcıları Uyarmaya Başlayacak

İnternet her zamankinden daha hızlı ve daha erişilebilir bir konumda bulunuyor. Ancak yine de yüklenmesi çok uzun sürebilen pek çok internet sitesi bulunuyor. Görünüşe göre bu durum Google tarafından da hoş karşılanmıyor. Son detaylara göre Chrome, internet sitelerini yavaş ve hızlı olarak tanımlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı blog yazısında bu özellikten bahseden Google ekibi, internet sitelerinin yüklenme hızlarına bağlı olarak kullanıcıların uyarılacağını belirtti. Örneğin alttaki görselde gördüğünüz gibi yavaş ekranda mavi yüklenme çubuğu bulunuyorken, hızlı ekranda yeşil yüklenme çubuğu bulunuyor.

Yalnızca yüklenme çubuğu ile değil, aynı zamanda yüklenme ekranında ortaya çıkan uyarı yazısı ile de kullanıcılar uyarılacak. Blog yazısının devamında bu kuralları kademeli olarak daha katı bir hale getireceğini belirten şirket, internet sitelerinin geliştiricilerini de belirli ölçütlere uyma konusunda uyarıyor.

Bu özelliğin şu an için kesin bir ifade ile yayınlanacağını söylemek zor. Ancak ilerleyen zamanlarda çok olası bir şekilde hayatımıza girecektir.