Google Chrome Yepyeni Bir Özellikle Geliyor

Kullandığı altyapı nedeniyle farklı bir konumda olan Google şirketinin internet tarayıcısı yenileniyor. Google Chrome uzun bir süredir beklenen özelliğini sonunda kullanıcılar ile paylaşacak. İşte Google Chrome ile ilgili sevindirici haberimizin detayları.

İnternette dolaşırken çok fazla sekme açıyorsanız, Google Chrome tarayıcısı içerisinde kaybolma ihtimaliniz son derece yüksek. Açılan sekmelerin bir süre sonra unutulmaya başlandığı Google Chrome, pek konforlu bir kullanım sunmuyor. Şirket, Safari gibi diğer tarayıcılarda bulunan yeni bir özelliği kendi uygulamasına taşıyor.

Google Chrome sekmeleri daha çok detaylanacak

Birçok internet tarayıcısında sekmeler bölümüne geldiğinizde bu sekmelerin ayrıntılı olarak görülmeye başladığını fark edersiniz. Ne yazık ki Google Chrome böyle bir özellik sunmuyor. Şirket yeni getireceği bazı özellikler ile birlikte, sekmeleri çok daha kullanışlı hale getirecek.

Daha önceden açmış olduğunuz sekmelerden herhangi birisine geldiğinizde, sayfanın ismi görülecek. Bu sayede sekmeleri daha az birbirine karıştıracaksınız. Her ne kadar Google Chrome için bu önemli bir değişiklik olsa bile, yetersiz olduğunu da söyleyebiliriz. Şirket Chrome tarayıcısına sekmelerin önizlemesini görme imkanı da sunacak.

Google Chrome adres çubuğunda da bazı değişikliklere gidecek. Hava durumunu, çeviriler, etkinlikler ve daha fazlası Chrome tarayıcısının adres çubuğunda görülebilecek. Son olarak kullanıcılar çeşitli renk seçeneklerine de sahip olacak.

Bu özelliklerin muhtemelen 2019 yılı bitmeden gelmesi bekleniyor. Peki sizce Google Chrome bu yeni özellikler ile birlikte daha kullanışlı olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.