Google Chrome'a Google Lens'in En Sevilen Özelliği Geldi

Masaüstü Chrome için Google Lens, en iyi mobil özelliklerinden bazılarını bilgisayarınıza getiren yeni bir dizi özellik kazandı.

Google Lens, web'deki işlevselliğini artıran yeni bir güncelleme sayesinde artık Chrome'un masaüstü sürümünde çok daha kullanışlı. Yeni özellikler, geçen yıl masaüstü Chrome'a ​​​​gelen Lens destekli görsel arama seçeneğiyle genişletiliyor. Bu özellik, bir resme sağ tıklayıp "Google Lens ile resim aramayı" seçmenize olanak tanıyordu. Daha sonra ise sizi, söz konusu görselin solda ve arama sonuçlarının sağda olduğu bir arama sonuçları sayfasına götürüyordu ancak şimdiye kadar yapabileceğiniz tek şey buydu.

9to5Google tarafından tespit edildiği üzere incelenmekte olan görüntünün altında görünen üç yeni seçenek sayesinde Lens ile artık daha fazlasını yapabilirsiniz. Bunlar "Ara, Metin ve Çevir".

Google Chrome'a Gelen Yeni Google Lens Özellikleri Nasıl Kullanılır?

Mobilde olduğu gibi bir görsel hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde belirli bir bölümünü seçmek için masaüstü bilgisayarlarda da artık arama butonunu kullanabilirsiniz. Metin butonu ile tespit edilen metni internetten kopyalayabilir, dinleyebilir, tercüme edebilir ve arayabilirsiniz. Metnin bölümlerini veya tamamını seçebilirsiniz. Çeviri özelliği de aynı işlevi yapıp farklı dillerden çevirmenizi sağlıyor. Bu yeni özellikler mobil sürümle aynı arayüze sahip ve çeviri doğrudan görüntünün üzerinde görünür ve çevrilmiş metin görselin sağ kenar çubuğunda görüntülenir. Lens ayrıca ilgili görselleri web'de görüntülemek için üst kısma bir "Görüntü kaynağı bul" seçeneği ekledi.

Bu özellikler uzun süredir Lens'te Chrome'un mobil sürümü için mevcuttu ve bir süredir bilgisayarlardaki Chrome'lar için gelmesi bekleniyordu. Bu güncellemeyi ilk olarak Chrome'un hangi sürümünün edindiği tam olarak belli değil ancak Chrome 100'ü Chromebook'larda, Windows PC'lerde ve Mac bilgisayarlarda kullanıyorsanız bu güncellemeye şu anda erişebiliyor olmanız gerekiyor.

Google Lens'e geçtiğimiz hafta gelen çoklu arama özelliğiyle birlikte aradığınız şeyi tarif edemiyorsanız metin ve görselleri bir arada kullanabiliyordunuz. Bu özelliğin de gelecekte masaüstü işletim sistemlerindeki Chrome'lara gelmesi bekleniyor.