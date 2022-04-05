Google, Chromebook Kullanıcılarının Oyunlara Erişmesini Kolaylaştırıyor

Google, Chromebook oyunları için Google TV benzeri bir hizmet üzerinde çalışıyor. Bu özellik, Chromebook'un oyun pazarındaki konumunu daha da ileriye taşımaya yardımcı olacak.

Google, gücünü video oyunlarına yönlendirerek Chromebook kullanıcılarının oyun bulmasını ve oynamasını kolaylaştırıyor. İnternet, çeşitli oyun akış platformlarıyla dolu ancak belirli bir oyunu bulmak gereğinden fazla zaman alabiliyor. Google, 9to5Google'a göre kullanıcıların arama yapması için merkezi bir konum sağlayan çeşitli oyun kaynaklarını bir araya getirecek bir arama hizmeti sayesinde bu durumu biraz daha kolaylaştırmayı umuyor.

Yeni hizmetin aşağıdaki açıklaması, Chromium üzerinde çalışan çevirmenlere yönelik bir notta keşfedildi:

"Bir video oyunu arama sonucunun yanında gösterilen, oyunun oynanabileceği bulut oyun platformlarının bir listesini başlatır."

Google, Chromebook'larda Oyun Oynamayı Kolaylaştırıyor

Google, çeşitli hizmetlerden gelen içeriği merkezi bir konuma entegre etmek için ilk kez çalışmıyor. Google TV, benzer bir hizmeti gerçekleştirerek birden fazla akış platformundan içerik çekerek, izleyecek bir şey ararken kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Benzer şekilde Chrome OS, Android uygulamalarını Chrome başlatıcısının arama özelliğinde kolayca görüntülemenin bir yolunu sunuyor.

Google'ın bu yeni arama seçeneğini ne kadar ileri götürmeyi planladığı belli değil. Her hâlükârda oyunun artan önemi ve erişimiyle birlikte, Google'ın bu yeni planları Chromebook oyuncuları için iyi haber.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.