Google, Chromecast Desteğini Sonlandırıyor

Teknoloji devi Google, 6 yıldır hizmet vermekte olan Chromecast platformunu artık desteklemeyecek. Şirket, bu platform için artık yeni güncelleme getirmeyeceğini açıkladı.

Google'a yakınlığıyla bilinen 9to5Google’ın haberine göre, Chromecast'in daha yeni olan 2. ve 3. nesil cihazlara kıyasla daha eski bir tarayıcı yazılımı kullandığı fark edildi. Bunun üzerine Google ile iletişime geçilerek cihazın güncelleme desteği alıp almayacağı ve akıbetinin ne olacağı soruldu. Google da Chromecast'in ilk sürümüne artık destek vermeyeceği yanıtını verdi.

Yeni Cihazlarda Destek Sürüyor

Ancak desteğin kesilmesi sadece 2013 yılında piyasaya sürülen orijinal Chromecast için geçerli bir durum. Google, daha yeni iki Chromecast cihazına güncelleme desteği vermeye devam edecek. Google’ın bu kararı, birçok kişi tarafıdan yerinde bir karar olarak yorumlanıyor.

Çünkü 6. yılını geride bırakan orijinal Chromecast'in donanımı artık eskimeye ve yetersiz gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla yeni güncellemeler getirilse bile artık cihazdan beklenen performans elde edilemiyordu.

Chromecast Nedir?

Televizyonlara HDMI aracılığı ile bağlanan Chromecast, mobil cihazlarla birlikte PC üzerinden de kontrol edilebiliyor. Bu sayede uygun bir fiyata televizyonunuzu bir içerik merkezine dönüştürmüş oluyorsunuz. Üstelik bu cihaz ile Netflix platformuna erişebiliyor olmak da büyük bir avantaj.