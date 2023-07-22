Google, ChromeOS 115 Güncellemesini Duyurdu!

Google, telefonunuzda yer alan Android uygulamaları Chromebook'a kolaylıkla aktarmanızı sağlayan Chrome OS M115 güncellemesini piyasaya sürdü.

Google Uygulama Akışını Daha Pratik Hale Getiriyor

Uygulamaları telefonunuzda yer alan Phone Hub'ı uygulaması üzerinden Chromebook cihazına kolaylıkla yansıtabilirsiniz. Güncelleme kullanıcılara mesajlara yanıt verme, alışveriş listesini kontrol etme gibi birçok işlevi rahatlıkla yapma imkanı sunuyor.

Yeni güncelleme, Android 13 işletim sistemine sahip telefonlarda geçerlidir. Uygulamalara Chromebook ekranının sağ alt tarafında yer alan telefonunuzdaki uygulamalar kısmından erişilebilir.

Şirketin yayınlamış olduğu güncelleme ile telefonunuza gelen bildirimleri anlık olarak takip edebileceksiniz. Bu sayede dikkat dağınıklığını önleyerek tek bir merkezden bütün işlerinizi yönetebileceksiniz.

M115 güncellemesi ayrıca evrak işlerinizde yardımcı olacak bir özellik de içerir. Eklenti sayesinde PDF belgelerini imzalayabilir ve daha sonra kullanmak için kaydedebilirsiniz.

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