Google Chromium Tabanlı Yeni Microsoft Edge Göründü!

Microsoft, bir süre önce Edge isimli internet tarayıcısını Google Chromium tabanı üzerinde yeniden inşa edeceğini açıklamıştı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen Google Chromium destekli yenilenmiş Microsoft Edge’in tüm özelliklerini gösteren bir sızıntı şimdiden internette yayıldı.

Verge’de yer alan habere göre, sızıntılar çeşitli online forumlarda ve paylaşım sitelerinde yer aldı. Yakında herkese açık genel bir ön izlemenin paylaşılması bekleniyor. Şimdiye kadar ise yalnızca medya kuruluşları Edge'in yeni açık kaynak kodlu tarayıcısına göz atabildi.

Chrome uzantı desteği, Mac'te nihai uyumluluk ve hatta karanlık mod (bu özellik şimdilik test aşamasında) kullanıcıların Windows tarayıcısı için heyecan duyduğu özelliklerden başlıcaları olarak göze çarpıyor. Ayrıca Verge, sık kullanılanların senkronizasyonu ve diğer arayüz özelleştirmelerini de doğruladı.

İnternet tarayıcıları pazarında en tepede Chrome, Safari ve Firefox gibi tarayıcıların yer aldığı dikkate alındığında, Microsoft'un üç yaşındaki tarayıcısı için yapılan yeni görünüm ve temel oluşturmanın önemli bir hamle olduğu söylenebilir.

Microsoft, aslında teknik olarak hala Internet Explorer tarayıcısına da sahip, fakat güvenebileceğiniz daha sağlam bir tarayıcı bulmanızı tavsiye ediyor. Kısacası Microsoft, yeni tarayıcısı Edge’in kullanılmasını istiyor.