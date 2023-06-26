Google Tasarım Değişikliklerine Devam Ediyor: "Cihazımı Bul" Logosu Yenilendi!

Bu yaz Google, takip etiketlerinin ve kulaklıkların yerini tespit etmek için 1 milyardan fazla Android cihazının Cihazımı Bul hizmetini kullanmasını bekliyor ve bunun bir parçası olarak Cihazımı Bul yeni bir logoya kavuşuyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Android'deki Cihazımı Bul uygulamasının simgesi, yeşil bir arka plana karşı ortasında bir telefon bulunan beyaz bir logo idi. Bu simge uygulamanın harita tabanlı doğasını yansıtıyordu.

Cihazımı Bul uygulaması Şubat ayında Material You ile tamamen yenilendiğinde, yeşil simgenin değişmeden kalması ise garip karşılanmıştı.

Yeni "Cihazımı Bul" Logosu Ortaya Çıktı

Şimdi ise gelen yeni Cihazımı Bul logosuyla Google, harita/konum motifini ve radar ve taramayı da çağrıştıran dört şirket rengindeki tasarımı devam ettiriyor. Önceki versiyona göre daha az gerçekçi ancak Cihazımı Bul artık sadece telefonları değil, tabletler, saatler ve kulaklıkları kapsıyor.

Tabii yeni logonun dezavantajları da var. Bir dereceye kadar güvenlik ve Android hissi uyandıran yeşil renkte kalmak, özellikle de panik hâlinde arayabileceğiniz bir uygulama olduğu için uygulamayı daha iyi ayırt edebilirdi.

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