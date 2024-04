Google'dan Sonunda Dedirten Karar: Artık iPhone'larla Aynı Güce Sahip Olacak!

Geçtiğimiz yıl Google, kayıp veya çalıntı cihazları bulmak için Android Find My Device ağını duyurmuştu. Fakat AirTags gibi izleme cihazlarıyla takip edilme gibi endişeler ortaya çıktı. Bu soruna bir çözüm bulmak için de Google ve Apple iş birliğine karar verdi. Bu karar Find My Device ağının çıkmasında bir gecikmeye sebep oldu.

Gecikme Google'ın, iOS'ta koruma önlemleri uygulamasını istemesi nedeniyle gerçekleşti. Şimdi ise Apple'ın iOS 17.5 güncellemesi ile bu yeni anti-takip özelliklerini piyasaya sürmeye hazırlanmasının ardından, Google'ın artık beklemesi gerekmiyor. Cihazımı Bul ağını çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Özelliğin ilk gösterimi Android uzmanı AssembleDebug'un dikkatini çekti. Google Play Hizmetleri'nin son beta sürümü olan v24.12.14'te, Ayarlar menüsünde "Çevrimdışı cihazlarınızı bulun" adlı yeni bir özellikle karşılaştı.

Seems like Google has started rolling out the Find My Network with Google Play Service beta version 24.12.14



It's enabled for me without turning on any kind of flags. #Google #Android pic.twitter.com/WcxXMlPsLE