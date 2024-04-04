Google'dan Sonunda Dedirten Karar: Artık iPhone'larla Aynı Güce Sahip Olacak!

Geçtiğimiz yıl Google, kayıp veya çalıntı cihazları bulmak için Android Find My Device ağını duyurmuştu. Fakat AirTags gibi izleme cihazlarıyla takip edilme gibi endişeler ortaya çıktı. Bu soruna bir çözüm bulmak için de Google ve Apple iş birliğine karar verdi. Bu karar Find My Device ağının çıkmasında bir gecikmeye sebep oldu.

Gecikme Google'ın, iOS'ta koruma önlemleri uygulamasını istemesi nedeniyle gerçekleşti. Şimdi ise Apple'ın iOS 17.5 güncellemesi ile bu yeni anti-takip özelliklerini piyasaya sürmeye hazırlanmasının ardından, Google'ın artık beklemesi gerekmiyor. Cihazımı Bul ağını çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yeni Find My Device Ağı Ne Zaman Kullanıma Açılacak?

Özelliğin ilk gösterimi Android uzmanı AssembleDebug'un dikkatini çekti. Google Play Hizmetleri'nin son beta sürümü olan v24.12.14'te, Ayarlar menüsünde "Çevrimdışı cihazlarınızı bulun" adlı yeni bir özellikle karşılaştı.

Seems like Google has started rolling out the Find My Network with Google Play Service beta version 24.12.14



It's enabled for me without turning on any kind of flags. #Google #Android pic.twitter.com/WcxXMlPsLE — AssembleDebug (@AssembleDebug) April 3, 2024

Bu yeni özellik kullanıcıları başka bir sayfaya götürüyor. Daha sonra kullanıcılar, cihazları ağ olmadan veya yoğun trafik alanlarında bulmayı seçebiliyorlar. Bunun dışında kullanıcılar özelliği tamamen devre dışı bırakma yetisine de sahipler. Ayrıca kullanıcıların cihazları çevrimdışı olsa bile hala takip etme işlevi devam edecek.

Yeni özellik henüz tam anlamıyla hazır değil. Fakat iPhone'lar için resmi olarak iOS 17.5'in yayınlanmasından sonra hazır olması bekleniyor. Özellik işlevsel hale geldiğinde yeni Cihazımı Bul ağı, kullanıcıların kulaklık, bagaj, anahtarlar gibi kaybolan eşyalarını üçüncü taraf Bluetooth izleme etiketleri kullanarak bulabilecekler.

Find My Device ağı, kaybolan cihazları bulmak için tüm Android telefonlarda Google Play Hizmetleri'ne erişecek. Bu özelliğin zorunlu bağlantı ihtiyacını ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar ağdan çıkış yapsa bile kaybolan cihazları yakın zamanda kaydedilen konumları kullanarak takip edebilecekler.