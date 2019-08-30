Google Çin'deki Pixel Üretimlerini Durdurabilir

ABD teknoloji devleri arasından Google, Çin'de sınırlı yatırıma sahip olanlardan bir tanesi. Son zamanlarda hızlanan ABD-Çin ticaret savaşının ortasında kalan Google, Çin'deki son bağlantılarından birini koparıyor.

Nikkei tarafından yayınlanan bir rapora göre Google, Çin'deki Pixel telefon üretimlerini durdurmak için planlar yapıyor. Yaz döneminin başından bu yana Vietnam'daki bir ortakla çalıştığı iddia edilen üreticinin, Çin fabrikalarını Vietnam'a taşıması bekleniyor.

Hazırlanan raporda Google’ın Pixel telefonların üretimini ele almak için kuzey Vietnam eyaleti Bac Ninh’deki eski bir Nokia fabrikasını seçtiği görülüyor. Bu fabrikayı elden geçiren ve yeni Pixel modelleri için üretim üssü haline getirmek isteyen Google'ın tam anlamıyla Çin pazarından çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Google raporunda ise “Google, üretimini Vietnam'a çeşitlendirerek Android işletim sistemi için bir vitrin olan Pixel ürün yelpazesinin sürdürülebilir üretimini sağlamayı umuyor” ifadelerine verilmiş.

Raporda ayrıca sadece Pixel telefonların değil, Google’ın Çin’deki akıllı hoparlörlerin üretimini de gözden geçireceği dile getirilmiş. Google gibi büyük bir şirketin Vietnam'a yatırım yapmasıyla birlikte yeni fabrikaların bu bölgede kurulma olasılığı artmış durumda. Fabrika konusunda dünyanın en büyük ülkesi olan Çin, birçok üretim tesisinin Vietnam'a kaptırabilir.

ABD ile Çin arasındaki ticaretin savaşının hızla yükselmesinden dolayı birçok teknoloji devi bazı tesisleri Çin'den çıkarmayı düşünüyor. Pixel telefon üretiminin Vietnam’a kaydırılmasıyla Çin’in düşük işgücü maliyetleri ve tarifelerdeki artışla mücadelede yardımcı olacağı belirtiliyor.

Bakalım Pixel 4 modellerini tanıtmak için gün sayan Google seri telefon üretimini nerede gerçekleştirecek, göreceğiz.