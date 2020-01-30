Google, Çin'deki Üretimini Durdurma Kararı Aldı

Corona virüsü salgınının ortaya çıkması ile birlikte pek çok şirket Çin’deki fabrikalarında üretim yapmayı durdurma kararı aldı. Bu şirketler arasına en son eklenen ise Çin, Hong Kong ve Tayvan’daki fabrikalarını geçici bir süre kapatma kararı alan Google oldu.

Google, corona virüsü nedeniyle Pekin, Guangzhou ve Şanghay’daki fabrikalar da dahil olmak üzere Çin’deki üretimini durduracak. Google’ın Hong Kong ve Taipei’deki fabrikaları da salgından etkilenirken Çin Yeni Yılı’nın uzatılması nedeniyle bu fabrikalar zaten üretim yapmıyordu.

Google çalışanları için halihazırda Çin ve Hong Kong’a seyahat kısıtlamaları bulunuyor. Çin’de bulunan çalışanlar için ise evlerine dönmeleri ve virüsün bulaşmaması açısından iş yerlerinden 14 gün uzak durmaları öneriliyor.

Corona virüsünün bulunduğu yerler ile alakalı ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan açıklamalara göre virüsün rastlandığı vakaların genelde Hubei bölgesinde bulunan Vuhan şehrinden kaynaklandığı görülüyor. Virüs nedeniyle şimdiye kadar Çin’de 132 kişi ölürken Hong Kong’da 10, Tayvan’da ise 5 kişide enfeksiyona rastlandı.