Google, Çin'den Twitch'e Rakip Çıkarıyor

Bir arama motoru olarak Çin'de yasak olan Google, bu büyük platforma başka yollardan giriş yapmayı deniyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan iddialara göre Google, Chushou isimli online oyun yayın sitesine yatırım yapmaya başladı ve bu platformu global hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çinli oyuncuların ve oyun severlerin büyük ilgi duyarak takip ettiği Chushou, şu anda Çin'deki başarısından gayet memnun. Günde 8 milyon kullanıcıya ve 250 binden fazla yayına ev sahipliği yapan Chushou, Google ile beraber dünya devi bir platform haline dönüşebilir. Böylelikle bu alanda pek rakibi bulunmayan Twitch'in koltuğu da sallanma tehlikesi yaşayabilir.

CNBC tarafından yazılan haberde Google'ın Çinli yayın sitesine 120 milyon dolar yatırım yaptığı dile getiriliyor. Platformun dünyanın dört bir yanında takip edilmesi için çaba harcayan Google, böylelikle Twitch'e halihazırda benzer bir altyapısı bulunan siteyle rakip olabilir. Ayrıca Çin'in geçtiğimiz yılki oyuncu sayısı ABD'nin nüfusunun neredeyse iki katı kadardı. Yani Twitch'e rakibin en iyi Çin'den çıkabileceği düşünülüyor.

Hatta Chushou'un Çin'de bir rakibi bulunuyor. Douyu TV adında olan bu platforma günde yaklaşık 30 milyon kişi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu sebepten dolayı Google'ın işinin bir hayli zor olduğunu belirtelim. Bunlara ek olarak Çin'e yapılan yatırım Google'ın ilk yatırımı da değil. ABD'li şirket daha önce 2015 yılında Pekin merkezli yapay zeka geliştiricisi Mobvoi'ye 75 milyon dolar yatırım sağlamıştı.