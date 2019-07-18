Google, Çince Arama Motoru Projesini Resmen Sonlandırdı

İnternet devi Google, Çin’de geliştirdiği arama motoru projesini bugün itibarıyla resmen sonlandırdığını açıkladı. Şirketin kamu politikası yardımcısı Karan Bhatia, ABD Senatosu'nda katıldığı bir oturumda, şirketin Çin pazarına girme arayışından vazgeçtiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında basına yansıyan bazı raporlar, Google’ın gizlice Çin’in katı normlarına uygun olarak geliştirilmiş “Dragonfly” adlı özel bir arama motoru üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

Ekim ayında yayınlanan bir başka raporda ise İnternet devinin şiddetli tepkilere rağmen söz konusu projeden vazgeçmeyeceği ve arama motorunu 2019 yılı içinde Çin’de piyasaya süreceği belirtilmişti.

Fakat Aralık 2018’de, 200'den fazla mühendisin Dragonfly projesinin durdurulması yönünde Google yönetimine yazdığı mektup, şirketin tartışılan projesini rafa kaldırmasına neden olmuştu.

Google sözcüsü, mart ayında yaptığı açıklamada, Dragonfly projesinde çalışan mühendislerin yeni projelere kaydırıldığını söylemişti. Ve bugün, Google’ın kamu politikası yardımcısı Karan Bhatia, ABD Senatosu'nda katıldığı bir oturumda, şirketin Çin pazarına girme arayışından vazgeçtiğini söyledi.

2010 yılında Pekin hükümeti tarafından yasaklanan Google, yakın zamanda ülkeye geri dönmeyecekmiş gibi görünüyor.