Google, Cinsel Tacizle Suçlanan Yöneticilerine 105 Milyon Dolar Ödedi

Google’ın, cinsel tacizde bulundukları yönünde suçlamalar ile karşı karşıya olan iki yöneticine 105 milyon dolardan fazla ödeme yaptığı doğrulandı. Birkaç gün önce ortaya atılan iddialar sonrasında Google hissedarları tarafından açılan dava sonrasında şirket, iddiaları doğrulayarak, detayları hissedarlar ile paylaştı.

Google’ın cinsel taciz suçmalarıyla karşı karşıya olan Android Yöneticisi Andy Rubin ve Başkan Yardımcısı Amit Singhal’a ödeme yapması, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nin gündemini meşgul ediyordu. CNBC tarafından ilk kez aktarılan haberde, Andy Rubin’in borsa hibesi yoluyla 150 milyon dolar istediği, tazminat olarak ise 90 milyon dolar talep ettiği söylenmişti. Amit Sighal’ın da tazminat olarak 45 milyon dolar istemesine rağmen rakip şirket Uber’de işe başlaması sebebiyle 15 milyon dolar alabildiği belirtilmişti. Google, bugün yaptığı açıklama ile ödemeleri kabul etti.

Rubin’e işten çıkması sebebiyle teklif edilen 150 milyon dolarlık hisse hibesinin, tazminata çevrilmesinin ardından şirketin 90 milyon dolar ödeme yaptığı belirtildi. Amit Sighal’a yapılan 15 milyon dolar daha eklenince, Google’ın söylenenin aksine 135 milyon dolar yerine 105 milyon dolar ödeme yaptığı bildirildi.

Ödemelerin Google Liderlik Gelişimi ve Ücret Komitesi tarafından kabul ettiği görülürken, Google’ın kurucularından Larry Page, Sergey Bin ve Eric Schmidt’in ismi suçmalarla anılan yöneticilere ödeme yapılması konusunda yönetim kuruluna baskı yaptıkları da söylenenler arasında yerini aldı.