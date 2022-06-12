Google Cinsiyet Ayrımcılığı Davası Nedeniyle 118 Milyon Dolar Ödeyecek

Google, yaklaşık 15.500 kadını içeren bir toplumsal cinsiyet ayrımcılığı davasını çözmek için 118 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor. Anlaşmanın basın açıklamasında belirtildiği üzere Google'ın işe alım uygulamalarını ve ücret eşitliği çalışmalarını değerlendirmek için bağımsız bir ekonomist bulundurması gerekiyor.

Dava ilk olarak 2017 yılında, üç kadının şirketi kadın işçilere düşük ücret vermekle suçlamasıyla birlikte ortaya çıktı. Şirketin Kaliforniya'nın Eşit Ücret Yasasını ihlal ederek yaklaşık 17.000 dolarlık bir ücret farkı olduğunu öne süren bu üç kadın, durumu mahkemeye taşımaya karar verdi. Şikayet ayrıca Google'ın kadınları daha düşük kariyer yollarına kilitleyerek erkek meslektaşlarına kıyasla daha az ücret ve daha düşük ikramiyeye yol açtığını iddia ediyor. Davacılar geçen yıl bu davada toplu dava statüsü kazandılar.

Google Dışında Pek Çok Şirket Benzer Davalarla Uğraşıyor

Google'ın işçilere yönelik muamelesi, birçok incelemenin hedefi hâline geldi. Geçen yıl Google, şirketin kadın mühendislere düşük ücret ödediğini ve Asyalı iş başvurularını göz ardı ettiğini iddia eden bir davayı çözmek için 2,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. California'nın Adil İstihdam ve Barınma Departmanı (DFEH), siyahi kadın çalışanlara yönelik olası taciz ve ayrımcılık şikayetleri nedeniyle de şirketi araştırıyor.

Davacılardan Holly Pease şu ifadelerde bulundu:

"Kariyerinin tamamını teknoloji endüstrisinde geçirmiş bir kadın olarak, Google'ın bu anlaşmanın bir parçası olarak yapmayı kabul ettiği eylemlerin kadınlar için daha fazla eşitlik sağlayacağı konusunda iyimserim. Google, kuruluşundan bu yana teknoloji endüstrisine öncülük etti. Ayrıca kadınların teknolojide kapsayıcılığı ve eşitliğini sağlamak için sorumluluk üstlenme fırsatına da sahipler."

Uzlaşma şartlarının 21 Haziran'da yapılacak duruşmada bir hakim tarafından onaylanması gerekiyor.

Son on yılda Microsoft ve Twitter'a karşı toplu cinsiyet ayrımcılığı davalarının sonuçlanamaması nedeniyle maaş farklarını hedef alan bir dizi benzer dava su yüzüne çıktı. Oracle da eşit olmayan ücret iddiasıyla bir toplu dava ile karşı karşıya ancak Bloomberg'e göre bir yargıcın 3.000 çalışanı ve 125 iş sınıflandırmasına sahip bir sınıfın “yönetilemez olacağını” söylemesinin ardından şirkete dava açan kadın grubu büyük olasılıkla toplu dava statüsünü kaybedecek.