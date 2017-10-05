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En Sevdiğiniz Anları Kaydeden Google Clips Tanıtıldı

En Sevdiğiniz Anları Kaydeden Google Clips Tanıtıldı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Google, insanların anılarını daha gerçekçi yakalamasına imkan veren Google Clips kamerasını tanıttı. Özel anlarınızı daha fazla kaydetmeye ve bunları depolamanıza yardımcı olacak Google Clips, hem kamera üzerinden hem de uygulama aracılığıyla yönetilebiliyor. İşte Google Clips özellikleri ve fiyatı:

İletişim teknolojilerinin gelişmesi bugünlere gelmemizi sağladı. Hepimiz fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyoruz. Çünkü bizim arkadaşlarımızla ve ailemizle güzel anılar biriktirmemize yardımcı oluyor. En sevdiğimiz görüntüler ise anın özünü yakalayan habersiz çekimler oluyor. Spontane çekimler herhangi bir profesyonellik gerektirmiyor, anın kendisi çekilen görüntüyü profesyonelleştiriyor. Google, işte bu mantaliteyle Google Clips kamerasını tanıttı. Özel anlarımızı daha fazla yakalamamıza ve bunları çevremizle paylaşmamıza imkan tanımak istiyor.

Google Clips Özellikleri

Google Clips Tanıtıldı

Google Clips özellikleri arasında en dikkat çekici olan makine öğrenimi diyebilirim. Çektiğiniz videolara yerleştirilen bu makine öğrenimi, kamerayı açtığınızda iyi anlarınızı anlıyor ve aramaya başlıyor. Tanıdığınız insanların en iyi ve net çekimlerini bu sayede bulabiliyorsunuz. Bir başka deyişle, kameranızın sizin için önemli olan insanları tanımasına yardımcı oluyorsunuz. 

Diğer bir Google Clips özelliği ise kolaylıkla tüm cihazlarda senkronize olabilmesi. Çektiğiniz görüntülerin Google Clips'in Android veya iOS uygulamasında kablosuz ve saniyeler içinde senkronize olabildiğini görebilirsiniz. Bunları kaydetmek veya silmekte çok kolay. Eğer Google Fotoğraflar hizmetinden faydalanıyorsanız, kaydettiğiniz her şeyi görüntüleyebiliyor ve organize edebiliyorsunuz. Üstelik, bu güzel haber, Google Fotoğraflar'da sınırsız depolama seçeneğiniz oluyor.

Google Clips'in en önemli özelliklerinden biri de gizlilik kontrolü. Bu yüzden Google Clips kullanıcıları aileleri ve arkadaşlarının gizliliğinden şüphe etmeyecekler. Tamamen bu ilkeyle oluşturulan Google Clips, bir fotoğraf makinesine benzediğinden video çekerken ışık yanıyor; böylece herkes Google Clips'in çalıştığını anlayabiliyor.

Google Clips Fiyatı

Google Clips kısa süre içinde 249 dolara çıkış yapacak. Ülkemize ne zaman gelir bilmiyoruz, ancak fiyatının vergilendirmelerle biraz pahalı olacağını söyleyebiliriz. 

Bu arada, Google Clips ile en iyi sonucun Pixel telefonlar ile alındığını söylemeden geçmeyelim. Bunun dışında Samsung Galaxy S7 ve S8 ve iPhone 6 ve üzeri bir modelle de çalışabildiğini söylemek gerekiyor.

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