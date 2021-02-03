Google Cloud 2020'deki Gelir Kaybıyla Şok Ediyor

Google Cloud gelir kaybı 2020 yılında rekor seviyeyi gördü. Google Cloud geçtiğimiz yıl içerisinde 5,6 milyar dolardan daha fazla kaybederek rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak şirketin son yatırımları 2021 yılında gidişatın değişeceğini gösteriyor.

Alphabet Inc, Google Cloud işletmesinin dördüncü çeyrekte 1,2 milyar dolarlık işletme zararı yaşadığını söyledi. Şirketin sunduğu son yıllık gelir raporu, bazı Wall Street analistlerini hayal kırıklığına uğratacak gibi gözüküyor.

California merkezli şirket Salı günü yaptığı açıklamada, 2020 boyunca Cloud pazarından zarar ettiğini duyurdu. Alphabet, 2020 için Google Cloud hizmetinin 5,6 milyar dolar kaybettiğini söyledi.

Alphabet ve Google'ın finans müdürü Ruth Porat verdiği röportajda, "Faaliyet kaybımızın önemli bir unsuru, kuruluşumuzu gelire göre inşa etmiyor olmamızdan kaynaklı. Bunu ürün portföyümüzü ve veri merkezi ağımızı da ekleyerek söylüyorum" dedi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Google Cloud geliri dördüncü çeyrekte yüzde 47 artışla 3,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın analistlerin tahminleriyle eşleştiğini de belirtmek gerekiyor. Örneğin Morgan Stanley'den Brian Nowak, Google Cloud'un 3 milyar dolar kazanmasını bekliyordu.

Ancak yine de bu sonuçlar en büyük bulut sağlayıcısı olan Amazon Web Services'in çok gerisinde kalıyor. AWS tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan rapora göre, dördüncü çeyrekte 3,56 milyar dolarlık işletme geliri ve 12,7 milyar dolarlık toplam gelir elde etti.

Google Cloud gelir kaybının sebebi ne?

2018′de Google Cloud yönetiminden ayrılan Diane Greene'in geçmiş girişimleri, çok fazla pazar payı elde edememişti. Ancak 2019′da eski Oracle yöneticisi Thomas Kurian’ı yönetici olarak seçen ve bulut hizmetine liderlik etmek için Google yönetimine dahil eden Alphabet, o tarihten beri satın alma çılgınlığına devam ediyor.

Google Cloud İcra Kurulu Başkanı Thomas Kurian ise açıklamalarında Amazon ve Microsoft'u yakalamak istediklerini söylemişti. Bulut pazarındaki gücünü genişletmek için hızla para harcayan ve yeni veri merkezlerine yatırım yapan Google, 2021 yılını daha fazla kazanç elde ederek tamamlamak istiyor.

Bazı analistler de kar marjının yıldan yıla artacağı fikrine katılıyor. Morgan Stanley'den analist Nowak, Google Cloud'un 35 milyar dolarlık gelirle 2024 yılına kadar 13 milyar dolar pazar hacmine ulaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.