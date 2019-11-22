Google, Cloud Print Uygulamasını Sonlandırıyor

Yazıcılar genel olarak sorunlu araçlardır ancak Google Cloud Print’in onları daha iyi bir hale getirmek için önemli bir çaba olduğu söylenebilir. Bu uygulama ile insanlar, yazıcıları kendi Google hesaplarına bağlayabiliyordu. Bu sayede sürücüler ve diğer zaman kaybettirici araçlarla uğraşmak yerine, yazdırma işlemleri internet üzerinden daha kolay bir şekilde yapılabiliyordu.

Ancak bu faydalı uygulamanın önümüzdeki yıldan sonra yani 2021’de tamamen sonlandırılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bir destek dökümanında Google, “1 Ocak 2021’den itibaren, tüm işletim sistemlerindeki cihazlar artık Google Cloud Print’i kullanarak yazdırma işlemleri yapamayacak. Gelecek yıl içinde alternatif bir çözüm belirlemenizi ve ona geçiş yapmanızı öneririz.” ifadelerine yer verdi.

Aslında Google Cloud Print’in günümüzde, bundan 10 yıl önceki kadar gerekli bir uygulama olduğu söylenemez. Uygulamanın asıl kullanım amacı, Chromebook’lardan yazdırma işlemleri yapabilmekti. Fakat Chrome işletim sistemi artık yerel yazdırmayı destekliyor ve Google bu özelliği daha da yaygın hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca Oreo işletim sistemine de yerel yazdırma hizmeti eklendiği ve birçok yazıcı üreticisi kendi uygulama ve yazdırma özelliklerine sahip olduğu için artık Android’de de Cloud Print’e ihtiyaç duyulmuyor.

Yine de Cloud Print’in, farklı üreticilerin yazıcılarını tek bir yerden yönetmeyi sağlaması ve eski USB yazıcıların Chrome'lu bir PC'ye bağlandığında hazır bulut aygıtları olarak çalışmasını sağlaması önemli kolaylıklar getiriyordu.

Yıllardır yeni akıllı telefonlarda kurulu olarak gelen Cloud Print Android uygulaması, kısa süre önce 1 milyar indirilmeyi geride bıraktı. Artık çoğu yazıcıda, buluttan yazdırma işlemleri için birinci parti seçenekler bulunuyor. Her şeye rağmen, Google Cloud Print’i düzenli şekilde kullananlar, uygulamanın sonlandırılmasından pek de memnun olmayacaktır.