Google'dan COVID-19 Aşıları Hakkında Bilgi Paneli

Google, COVID-19 aşıları bilgi paneliyle komplo teorilerinin önüne geçmek istiyor. Geçtiğimiz hafta kitlesel aşılamaya başlayan Birleşik Krallık vatandaşları için Koronavirüs aşı paneli sunan Google, her aşıya özel bir bilgilendirme paneli hazırladı.

Google, Koronavirüs aşıları hakkındaki yanlış bilgilerin çevrimiçi olarak yayılmasını durdurmak için arama sonuçlarında COVID-19 bilgi panelleri göstermeye başlıyor.

İnternet devi geçtiğimiz gün yayınladığı bir blog yazısında, Google'da COVID-19 aşıları hakkında herhangi bir şey arandığında, bölgelere özel yetkili aşıları listeleyeceğini ve her aşı hakkında ayrıca bilgi paneli göstereceğini söyledi.

Bu özellik ilk olarak, vatandaşlarına Koronavirüsle mücadele için Pfizer ve BioNTech aşılarını uygulamaya başlayan Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulacak. Sağlık yetkilileri tarafından daha fazla aşı onay aldıkça, Google bu özelliği daha fazla ülkeye getireceğini de ekledi.

Google, COVID-19 aşıları bilgi paneliyle komplo teorilerinin önüne geçecek

Bu, Google'ın internet üzerinden Koronavirüs hakkındaki yanlış bilgileri önlemek için attığı ilk adım değil. Google, Mart ayında başlattığı YouTube Koronavirüs bilgi panellerinin 400 milyon kez görüntülendiğini söyledi. Bu paneller; YouTube ana sayfasında, arama sonuçlarında ve COVID-19'la ilgili videolarda görülebiliyordu.

Teknoloji firması geçtiğimiz Temmuz ayında, web sitelerinin Koronavirüs hakkındaki bilimsel fikir birliğine aykırı olan tehlikeli içeriklere reklam verilmesini yasaklamıştı. Google, bu yazıların "virüsün Bill Gates tarafından oluşturulduğunu veya bunun bir aldatmaca olduğunu iddia edenleri" içerdiğini söyledi.

Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında Google, aşı hakkındaki yanlış bilgilerin çevrimiçi ve sosyal medya sitelerinde yayılmasını önlemek için İngiliz yardım kuruluşu Full Fact tarafından oluşturulan bir doğrulama grubuna katıldı. Grup içerisinde Facebook ve Twitter da yer alıyor.

Koronavirüs salgını Mart ayında başladığından bu yana teknoloj devi Google, COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilerle mücadelede amansız bir mücadele veriyor. Artık Birleşik Krallık'ta bir aşı onaylandığına göre, insanların aşı olma konusunda şüpheci olmaları da gayet normal.