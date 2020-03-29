Google, COVID-19'u Küçümseyen Haber Uygulamasını Yasakladı

Google, yeni koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayan Infowars uygulamasını Play Store'dan kaldırdı. Uygulamanın bağlantısının mevcut olmadığını belirten bir hata mesajı görünüyorken Apple ise bir yıldan uzun bir süre önce platformundan bu uygulamayı silmişti.

Radyo sunucusu ve komplo teorisyeni Alex Jones tarafından geliştirilen Infowars uygulamasında Coronavirüs hakkında bir iddia ortaya atıldı. Uygulamada yayınlanan videoda doğal ilaçların COVID-19 için tedavi olarak kullanılabileceği ve karantina dahil virüsün yayılmasını engelleme çabalarının etkili olmadığı iddia edildi.

Google sözcüsü konuya ilişkin verdiği demeçte, "Play Store'da yanlış bilgilerle mücadele artık her zamankinden daha önemli olacaktır." dedi ve ekledi: “Yanıltıcı veya zararlı bilgiler dağıtarak Play Store politikasını ihlal eden uygulamaları kaldırıyoruz.”

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