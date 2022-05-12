Google, Cüzdan Uygulamasının Yenilendiğini Duyurdu

Google, Cüzdan uygulamasını ödeme kartlarını, hediye kartlarını, ödül kartlarını, geçiş kartlarını ve daha fazlasını yönetmek için bir yer olarak geri getirdiğini duyurdu. Cüzdan, Google Pay olarak değiştirilmeden önce bağımsız bir uygulamaydı. Şimdi şirket bunu yine ayrı bir uygulama hâline getiriyor.

Cüzdan, Android'de banka ve kredi kartlarınızı saklamak ve yönetmek için kullandığınız bi uygulama olacak. (Google Pay gibi uygulamalarda ve Chrome Autocomplete aracılığıyla web'de Google'ın ekosisteminde kullanabilirsiniz.) Ancak Google, bunun kredi ve hediye kartları saklamanın bir yolu olmaktan çok daha fazlası olmasını istiyor. Şirket ayrıca geçiş kartlarınızı, aşı kartınızı, etkinlik biletlerinizi ve hatta resmî kimlik ve araba anahtarlarınızı saklamanız için Cüzdan'ı kullanmanızı istiyor.

Google Cüzdan'ın eski sürümlerinin de benzer (daha sınırlı olsa da) durumları vardı ancak Google artık diğer şirketlerin uygulamayı kullanmalarına bir neden olarak insanlara dijital kartlar ve kimlik sağlamaya daha hazır olduğunu söylüyor. Örneğin, bazı oteller dijital oda anahtarları sağlamaya istekli olduklarını gösterdiler ve ABD'deki bazı eyalet hükûmetleri dijital sürücü belgesi vermeye başlıyor. Apple, Google'ın sunduğu ürünlere çok benzeyen bu tür kullanım durumlarını kendi Wallet uygulamasına eklemek için de bir süredir çalışıyor. Bu, Google'ın Apple'dan bu özelliği çaldığı anlamına gelmiyor ancak Apple yıllardır bu tür bir deneyimi başarmaya çalıştığından Google daha erken adım atmış olabilir.

Google Yenilenmiş Cüzdanın Hayatın Her Alanında Kullanılabileceğini Düşünüyor

Google'ın ticaret ve ödemelerden sorumlu başkanı Bill Ready, The Verge'e verdiği röportajda "zamanlama ve içerik önemli" dedi. Şirketlerin ve diğer kurumların kullanıcılara bilgilerini dijital olarak saklamanın bir yolunu sunmak istediklerini ve Google Cüzdan'ın bunu yapabilecekleri yerlerden biri olacağını söyledi. Ready, şirketin Cüzdan'ı "bir sürü yeni kullanım alanı açacağını" düşündüğü bir açık ekosistem üzerine kurmaya çalıştığını söyledi.

Bunun nasıl görünebileceğine bir örnek olarak Ready, Google Cüzdan'ın Google Haritalar ile entegrasyonundan bahsetti. Toplu taşıma kartınızı Google Cüzdan'da saklıyorsanız Haritalar'da olası güzergâhları görüntülerken üzerinizde ne kadar para kaldığını görebilirsiniz. Bu, belirli bir yolculuğun ne kadar tutacağını da gösterebilir. İndirimli yolculuk kartınızda yolculuk ücretlerini karşılayacak kadar para yoksa Haritalar, Wallet'ta saklanan ödeme kartını kullanarak uygulama içinden daha fazla para eklemenize bile izin verebilir.

Tabii ki tüm bunların kullanmaya çalıştığınız belirli bir toplu taşıma sistemi tarafından desteklenmesi gerekir ancak Ready, toplu taşıma sağlayıcılarının dijital kimlik söz konusu olduğunda en hevesli kuruluşlardan olduklarını söyledi. Google, Wallet'a eklemeye çalıştığı özelliklerin çoğu için üçüncü taraflara güveniyor ancak Ready, açık ekosistem yaklaşımının yardımcı olacağını ve şirketlerin Wallet'a entegre olmak için genellikle ödeme yapmak zorunda kalmayacağını düşünüyor.

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