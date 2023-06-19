Google Duyurdu: Cüzdan Uygulaması Tasarım Değişikliğine Gidiyor

Google’ın yeni tasarımı, uygulamada yer alan gereksiz boşlukları ortadan kaldıracak ve ödeme yöntemlerini daha da hızlandıracak. Güncellenen tasarım, Google Cüzdan uygulamasının ksııtlı kişilere sunulduğu 2.193.x sürümünde görüldü, fakat herkesin kullanımına açılmadı.

Google Cüzdan Uygulamasında Değişiklikler Yaptı

Uygulama içi dizaynı bir önceki versiyon ile çok büyük bir farklılık gözükmese de ince değişimler yaşandı. Örneğin, NFC logosunun üst kısımda yer alan animasyonun kaldırılması. Bu kaldırma ile artık uygulamayı açtığınızda ödeme kartları yukarıya doğru hareket ediyor ve tüm kartlar aynı ekranda gösteriliyor.

Kullanıcıların sıkça eleştirdiği kartların yan yana gösterildiği eski tasarımın değişik versiyonu değişerek güncellendi ve üst tarafa NFC logosu eklendi.