Google da 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Unutmadı

Günümüzün en popüler internet arama motorlarından Google, özel günlerde açılış sayfasında o günün önemine ithafen çeşitli Doodle’lara (çeşitli görsellere) yer veriyor. Şirket, bu geleneğini 14 Şubat’ta yani bugün de devam ettirerek Sevgililer Günü’ne özel görseller hazırladı.

Google, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere ithafen her dönem çeşitli Doodle’lara platformunda yer veriyor ve böylece arama motorunu güncel ve popüler kılmaya devam ediyor.

Paylaştığı Doodle’lar ile dikkat çeken ve beğenilen Google, bugün de kullanıcılarını 14 Şubat 2019’a özel olarak sevgi temalı bir Doodle ile selamlıyor.

Arama motorunu başlatanlar, bugün anasayfada doğadan sevgi manzaraları ve kalplerden oluşan çeşitli görsellerle karşılaşıyor.

14 Şubat’ın Önemi

14 Şubat Sevgililer Günü, geçmişten günümüze kadar devam eden önemli bir gelenek olarak yıllardır kutlanıyor.

Aslında herşey 270 yılında Roma İmparatoru II. Cladius’un, Aziz Valentinus adlı rahibin kafasını uçurmasıyla başladı. Bu olaydan 226 yıl sonra 496 yılında Papa Gelasius, 14 Şubat’ı Aziz Valentin Günü ilan etti.

19. yüzyıla gelindiğinde ise, Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını göndermesinden bu yana, Aziz Valentinus Yortusu farklı bir anlam ve önem kazanarak günümüze kadar kutlanmaya başlandı.