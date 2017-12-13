Google'da 2017'de En Çok Bunları Arattık

Google, 2017 yılının arama trendlerini paylaştı. Türkiye ve dünyada en çok arananların bir araya getirildiği 2017’de trend olan aramalar listesininin yanı sıra Nusret’in de yer aldığı “Year In Search 2017” videosu yayınlandı.
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi devlerin ardından Google da 2017’nin enleri listesi paylaştı. Google Yılın Arama Trendleri sayfasında yayınlanan 2017’nin en çok arananları, genel aramalar, ünlüler, diziler, şarkılar, nedir, yemek tarifi gibi başlıklarla kategorize edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.
2017'de Türkiye'de En Çok Aratılanlar:
Google’ın yayınladığı 2017’nin aramaları listesine göre Türkiye, genel aramalarda en çok Mili Piyango 2017’yi aratmış. Nedir? kategorisinde Pestisit, Dizi kategorisinde Game of Thrones, Yemek Tarifi kategorisinde Krep, Ünlüler kategorisinde Vatan Şaşmaz ve Şarkı kategorisinde Çağatay Akman’ın Gece Gölgenin Rahatına adlı parçası karşımıza çıkıyor Türkiye’nin 2017’de en çok araştırdığı konuları gösteren listenin devamı ise şöyle;
Türkiye’de 2017’nin En Çok Arananları:
- Milli Piyango 2017
- Stres çarkı
- YSK
- e-okul
- Referandum sonuçları
Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Diziler:
- Game of Thrones
- Fi
- İçerde
- Kalp Atışı
- İsimsizler
Türkiye’de 2017’de “Nedir” Başlıklı Yapılan Aramalar:
- Pestisit
- Varlık Fonu
- Chia Tohumu
- Başkanlık Sistemi
- Kara Cuma
Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Yemek Tarifleri:
- Krep
- Aşure
- Güllaç
- Enginar
- Kuymak
Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Ünlüler:
- Vatan Şaşmaz
- Filiz Aker
- İbrahim Erkal
- Harun Kolçak
- Cem Korkmaz
Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Şarkılar (Müzikler):
- Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman
- Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki
- Erik Dalı Gevrektir- Ömer Faruk Bostan
- Yolla - Tarkan
- Canavar - Derya Uluğ
- Yorumlardan Şarkı- Orkun Işıtmak
- Koştum Hekime - Burak King
- Kıymetlim- Mustafa Ceceli&İrem Derici
- Muhbir - Sıla
- Ateşle Oynama - Erol Evgin
2017'de Dünyada En Çok Arananlar:
Küresel listeye baktığımızda en çok arananlar kategorisinde Irma Kasırgası, teknoloji kategorisinde iPhone 8 ve iPhone X, Nasıl yapılır? kategorisinde Slime, en çok aratılan şarkılar kategorisinde Despacito, en çok aratılan diziler kategorisinde Stranger Things, en çok aratılan filmler kategorisinde de IT birinci sırada.
Google’ın 2017 yılının arama trendleri listesiyle birlikte yayınladığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz:
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