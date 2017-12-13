Google'da 2017'de En Çok Bunları Arattık

Google, 2017 yılının arama trendlerini paylaştı. Türkiye ve dünyada en çok arananların bir araya getirildiği 2017’de trend olan aramalar listesininin yanı sıra Nusret’in de yer aldığı “Year In Search 2017” videosu yayınlandı.

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi devlerin ardından Google da 2017’nin enleri listesi paylaştı. Google Yılın Arama Trendleri sayfasında yayınlanan 2017’nin en çok arananları, genel aramalar, ünlüler, diziler, şarkılar, nedir, yemek tarifi gibi başlıklarla kategorize edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

2017'de Türkiye'de En Çok Aratılanlar:

Google’ın yayınladığı 2017’nin aramaları listesine göre Türkiye, genel aramalarda en çok Mili Piyango 2017’yi aratmış. Nedir? kategorisinde Pestisit, Dizi kategorisinde Game of Thrones, Yemek Tarifi kategorisinde Krep, Ünlüler kategorisinde Vatan Şaşmaz ve Şarkı kategorisinde Çağatay Akman’ın Gece Gölgenin Rahatına adlı parçası karşımıza çıkıyor Türkiye’nin 2017’de en çok araştırdığı konuları gösteren listenin devamı ise şöyle;

Türkiye’de 2017’nin En Çok Arananları:

Milli Piyango 2017

Stres çarkı

YSK

e-okul

Referandum sonuçları

Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Diziler:

Game of Thrones

Fi

İçerde

Kalp Atışı

İsimsizler

Türkiye’de 2017’de “Nedir” Başlıklı Yapılan Aramalar:

Pestisit

Varlık Fonu

Chia Tohumu

Başkanlık Sistemi

Kara Cuma

Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Yemek Tarifleri:

Krep

Aşure

Güllaç

Enginar

Kuymak

Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Ünlüler:

Vatan Şaşmaz

Filiz Aker

İbrahim Erkal

Harun Kolçak

Cem Korkmaz

Türkiye’de 2017’de En Çok Aratılan Şarkılar (Müzikler):

Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman

Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

Erik Dalı Gevrektir- Ömer Faruk Bostan

Yolla - Tarkan

Canavar - Derya Uluğ

Yorumlardan Şarkı- Orkun Işıtmak

Koştum Hekime - Burak King

Kıymetlim- Mustafa Ceceli&İrem Derici

Muhbir - Sıla

Ateşle Oynama - Erol Evgin

2017'de Dünyada En Çok Arananlar:

Küresel listeye baktığımızda en çok arananlar kategorisinde Irma Kasırgası, teknoloji kategorisinde iPhone 8 ve iPhone X, Nasıl yapılır? kategorisinde Slime, en çok aratılan şarkılar kategorisinde Despacito, en çok aratılan diziler kategorisinde Stranger Things, en çok aratılan filmler kategorisinde de IT birinci sırada.

Google’ın 2017 yılının arama trendleri listesiyle birlikte yayınladığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz: