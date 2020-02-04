Google'da En Çok Aranan Ünlülerden Emilia Clarke'dan Şaşırtan Açıklama

Emilia Clarke, Google’da en çok aratılan isimler arasında. İlginç olarak HBO’nun ödüllü dizisi Game of Thrones ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Google’ı kullanmadığını söyledi. İşte hayranları şoke eden açıklama

HBO kanalında yayınlanan popüler dizi Game of Thrones ile bilinen, Bir Şans Daha, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, Terminator: Genesis ve daha birçok filmde rol alan İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Emilia Clarke, başarılı olmasını Google’ı kullanmamaya bağladı. 33 yaşındaki oyuncu Google’da hiçbir şeye bakmadığını, kendini aramadığını ve aratmadığını söyleyerek, arama motorunu kullanmama nedeni olarak “Bu şöhretle ve gelecekteki başarısızlıklarla başa çıkmak için başarının bir tarifi” açıklamasını yaptı.

An itibarıyla Google Türkiye üzerinden Emilia Clarke araması yapıldığında 155.000.000 sonuç gösteriliyor. Popüler Emilia Clarke filmleri: