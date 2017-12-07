Google da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanıdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın kadim şehir Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı dünya çapında tepkileri beraberinde getirmişti. Trump bu kararını dün resmen açıkladı ve ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış oldu. Bu karara Google da uydu ve İsrail’in başkentini Kudüs olarak güncelledi.

İsrail, üç semavi din için kutsal sayılan Kudüs şehrini bir süredir sahiplenmeye çalışıyordu. İsrail’in çabaları nihayetine vardı ve dünyanın süper gücü ABD, Kudüs’teki İsrail hegemonyasını tanıdı. Ancak Başkan Trump’ın bu kararı çok tartışıldı.

Kudüs kararının yarattığı ikilem arama motorlarına da yansıdı. Amerikalı arama motoru Google, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gösterirken “Kudüs” araması yapıldığında ilk kaynak olarak Vikipedi’yi ve “İsrail’in başkenti” ibaresini gösterdi.

Rus kaynaklı arama motoru Yandex’te ise biraz tereddüt gözlendi. Haritalarda Kudüs İsrail’in başkenti görünmesine rağmen arama sonucunda Kudüs için "Ortadoğu'da bulunan, Dünya'nın en eski şehirlerinden biridir. Filistin ve İsrail Kudüs'ün kendi başkenti olduğunu iddia etmektedir. Akdeniz ve Ölü Deniz'in kuzey sınırı arasında yer almaktadır" ifadesine yer veriliyor. Kudüs üzerindeki hak iddiaları uzunca bir süre daha tartışılacak gibi görünüyor.