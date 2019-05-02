Google’da Otomatik Silme Özelliği Hizmete Girdi

Google, konum geçmişi, arama geçmişi, web ve uygulama geçmişinin saklanması ya da silinmesi kararını kullanıcılarına bırakıyor. Şirket, kullanıcılarına geçmişini silme imkanı veren yeni özelliği devreye aldığını duyurdu.

Google’ın açıklamasına göre, Google tarafından kullanıcılara daha iyi bir kullanım tecrübesi sunulması amacıyla saklanan kişisel veriler, bundan böyle kullanıcıların istediği süre boyunca saklanacak ve kullanıcıların belirlediği bir zamanda silinecek.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, etkinlik verilerinin ne zamana kadar saklanacağını belirleyebilecek. Kullanıcılar, söz konusu verilerin 3 ila 18 ay arasındaki bir sürede otomatik olarak silinmesi yönünde talimat verebilecekler.

Google’ın resmi bloğu üzerinden yayınlanan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Google olarak ürünlerimizin herkese yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Konum Geçmişi veya Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını açık konuma getirdiğinizde, bu veriler Google ürünlerinin sizin için daha kullanışlı olmasını sağlayabiliyor. Örneğin hoşunuza gidecek bir restoran önermek veya bir önceki aramada kaldığınız yerden devam etmek gibi… Verilerinizi özel ve güvenli şekilde tutmak için çalışırken, sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda verilerinizi yönetmeniz ve silmeniz için daha kolay yöntemler sunmamız gerektiği sonucuna vardık.

Halihazırda Konum Geçmişi ve Web ve Uygulama Etkinliğinizi açma/kapama kontrollerine Google Hesap hizmeti üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz ve dilerseniz verilerinizin tamamını veya bir bölümünü elle silebiliyorsunuz. Şimdi, bu seçeneklere ek olarak verilerinizi yönetmeyi daha da kolaylaştıran ‘otomatik-silme’ kontrollerini duyuruyoruz.

Etkinlik verilerinizi ne kadar süreyle tutmak istediğinize ilişkin bir zaman sınırı seçtikten sonra bu süreden daha eski olan her türlü veri otomatik olarak ve sürekli şekilde siliniyor. Söz konusu kontroller ilk olarak Konum Geçmişi ile Web ve Uygulama Etkinliği için geçerli olacak ve önümüzdeki haftalarda kapsamı genişleyecek."

Google’ın açıklamasınının devamında kullanıcılarının verilerini her zaman kendileri için en uygun olacak şekilde yönetilebilmesi gerektiğine dikkat çekildi ve "Bunun gerçekleşmesi için size en iyi kontrol imkanını sağlama konusunda son derece kararlıyız." denildi.