Google'dan 21. Yaşa Özel Doodle

Dünya genelinde en çok kullanılan arama motorlaından bir tanesi olan Google, bugün 21.yaş gününe ayak bastı. Google 21 yıldır kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Google'ı ziyaret eden kullanıcılar bugün doodle sürpizi ile karşılaşmaktalar. Google, 21. yaş gününe özel doodle yaptı. Google'ın yayına aldığı doodle'da eski bir bilgisayar ve bilgisayarın monitöründe Google yazısı yazmakta.

Google nasıl kuruldu? Gelin hep beraber Google'ın kuruluş hikayesine yakından bakalım.

1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin adlı iki üniversite öğrencisi tarafından 1998 yılında hazırlanarak kullanıcılarına sunulan Google, geçtiğimiz 21 yıl içerisinde internet dünyasında adeta bir çığır açmayı başardı. Şu anda Google'da milyonlarca indexlenmiş web sitesi bulunuyor.

Her yıl trilyonlarca arama sorgusuna cevap vererek, tüm dünyada 100'den fazla dilde faaliyet gösteren Google, her geçen gün kendini daha da geliştirmeye devam ediyor. Google, ilk kurulduğu dönemlerde kurucularının öğrenimini sürdürdükleri Stanford Üniversitesi sunucuları üzerinde çalışmaktaydı.

Google ismi orijinal olarak Edward Kasner adındaki Amerikalı matematikçinin yeğeni Milton Sorotta tarafından üretilmiş olan “googol” sözcüğünden türetildi. Googol 10 üzeri 100'e karşılık gelen oldukça büyük bir matematik sayısı olarak da bilinir.

Google'ın doğum günü kutlu olsun diyor ve nice yıllara Google'la birlikte girmeyi diliyoruz.