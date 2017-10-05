Google'dan 40 Farklı Dile Çeviri Yapabilen Kulaklık: Pixel Buds

ABD menşeili Google şirketi tarafından dün donanım lansmanı düzenlendi. Şirketin yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazları büyük dikkat çekerken ayrıca, 40 farklı dile çeviri yapabilen Pixel Buds kulaklığı da kullanıcılara sunuldu.

San Francisco’da düzenlenen lansmanda büyük beğeni toplayan Pixel Buds, temelinde Google Translate’i barındırıyor. Etkinlik sırasında iki Google çalışanı kulaklığı tanıtmak amaçlı İngilizce’yi İsveççe’ye çevirdi. Hiçbir sıkıntı çıkarmadan çeviri yapabilen kulaklık, çok hızlı tercüme yapabilmesiyle de kullanıcıların beğenisini topladı.

Şarj edilebilir kılıfla gelecek Pixel Buds’ın pil ömrü ortalama 24 saat. Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak kulaklık, çevirileri tamamen internet üzerinden yapabiliyor. Kulaklığın dış kapağında yer alan bir düğme sayesinde çeviri işlemine başlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu düğmeler yardımıyla müziğinizi durdurabilir veya Google Asistan’ı kullanabilirsiniz.

Şimdilik Google’ın Pixel cihazlarıyla uyumlu olarak çalışacak kulaklık, kısa zaman içerisinde tüm Android cihazlarına uyumlu hale gelecek. Pixel Buds Amerika kıtasında 159 dolardan satışa çıkarılacak. Ancak henüz ülkemizde kaç liradan satışa sunulacağı bilinmiyor.

