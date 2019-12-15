Son Dakika: Google'dan Android Cihazlar Hakkında Açıklama Geldi!

Google'ın Türkiye'deki Android cihazlara desteği kestiği iddia edilmişti. Konu ile alakalı Google tarafından resmi bir açıklama geldi.

Google'dan Flaş Android Açıklaması!

Rekabet Kurumu, Google'a geçtiğimiz günlerde 93 milyon lira ceza kesmişti. Google'ın da bunun üzerine iş ortaklığı yaptığı firmalara bir mektup yazdığı söylenmişti. Google'ın 7 Kasım'da iş ortaklarına gönderdiği mektupta bu durumun düzeltilmemesi durumunda, Türkiye'de piyasaya sürülecek Android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği yazdığı öne sürülmüştü.

Google çıkan haberlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. Google yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik. Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.

Şimdi Neler Olacak? Bu Açıklama Ne Anlama Geliyor?

Yapılan açıklamaya göre, hali hazırda Google servislerine sahip olan akıllı telefonlara birşey olmayacak. Anlaşma sağlanamaz ise yeni piyasaya sürülecek olan akıllı telefon modellerinde Google servisleri bulunmayacak.