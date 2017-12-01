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  4. Google'dan Android'e Özel Mobil Veri Tasarrufu Uygulaması: Datally

Google'dan Android'e Özel Mobil Veri Tasarrufu Uygulaması: Datally

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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Google, Türkiye gibi mobil internet paketlerinin oldukça pahalı ülkeler için mobil veri tasarrufu uygulaması yayınladı. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan Datally uygulaması ile %30’a kadar mobil veri tasarrufu sağlanabiliyor.

Google’ın ilk olarak Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi sınırlı miktarda veri kullanımına izin veren ön ödemeli SIM kartları kullanan yerlerdeki kullanıcılara sunduğu mobil veri tasarrufu ve WiFi uygulaması Datally’i test sürecinden çıkardı. Tüm Android cihazlarda kullanılabilen ve Türkiye mağazasından da erişilebilir olan uygulama, kullanıcının mobil veri kullanımına ilişkin günlük, haftalık ve aylık özet sunuyor. En çok mobil veri tüketen uygulamalar görülebiliyor, arka planda veri kullanan uygulamalara engel koyulabiliyor. Kullanıcılar hangi uygulamanın ne kadar mobil veri harcadığını kolayca görüp dilerlerse uygulamanın mobil veri kullanımını engelleyebiliyor.

Kullanıcının konumuna göre yakınlarındaki herkese açık WiFi noktalarını da listeleyen Datally, oldukça sade bir arayüzle geliyor. Günümüzde çoğu Android telefonda mobil veri kontrolünü sağlamak mümkün ancak Datally, çok daha pratik bir kullanım sunuyor.

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