Google'dan Artırılmış Gerçeklik Destekli Ölçüm Uygulaması: Measure

Son dönemin en popüler teknolojilerinden bir tanesi olan artırılmış gerçeklik (AR) yavaş yavaş hayatımızın her alanında kullanılmaya başladı. Buna son örnek ise Google’ın AR teknolojisine dayanan ölçüm uygulaması Measure oldu.

Önce Snapchat filtreleri, sonra Pokemon Go oyunu derken artırılmış gerçeklik furyası aldı başını gitti.

Amerikan teknoloji devi Google, artırılmış gerçeklik tabanlı Measure uygulamasını tüm ARCore destekli Android telefonlar için kullanıma sundu. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, istediğiniz herhangi bir alanı veya nesneyi ölçmenize imkan tanıyor.

Üç boyutlu nesneleri otomatik olarak algılayarak hassas ölçümler yapabilen Measure, kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Hem uzunluk hem de yükseklik ölçümü yapabileceğiniz uygulama, sade arayüzü ile oldukça basit bir kullanıma sahip.

Uygulamaya girdikten sonra ölçüm yapacağınız nesneyi veya alanı belirliyorsunuz. Ardından yükseklik ve uzunluk seçeneklerinden bir tanesini seçiyorsunuz. Canlı ölçümün yanı sıra, galerinizde bulunan herhangi bir fotoğraftaki nesneyi de ölçebileceğiniz Measure uygulaması, yukarda da belirttiğimiz gibi yalnızca ARCore destekli akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Google Measure uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: