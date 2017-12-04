Google'dan Çocukların Kodlama Dilleri Eğitimine Vurgu Yapan Doodle!

Arama devi Google, çocukların kodlama dilleri eğitimine dikkat çekme amacıyla Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası'na özel doodle hazırladı. Teknoloji şirketlerinin en çok bağış aktardığı sosyal sorumluluk projelerinden olan kodlama eğitimlerine "Çocuklar 50 yıldır kodluyor!" sloganını taşıyan doodle ile dikkat çekiliyor.

Çocukların kodlama dilleri eğitimine dikkat çekme amacını taşıyan bu doodle, Google Doodle ekibi, Google Blockly ekibi ve MIT Scratch araştırmacıları tarafından hazırlandı. Kodlama eğitimlerinin geçmişi ve çocukların kodlama eğitimi almasının önemine değinen MIT Stratch ekibinden İletişim Direktörü Champika Fernando, ilk olarak çocuklar için tasarlanan ilk programlama dili olan Logo'dan bahsetti.

Hikayeye göre, Seymour Papert ve MIT'deki bir grup araştırmacı, bilgisayarları öğrencilerin öğrenme süreçlerine çok katkı sağlayan bir araç olarak görürler. Bu bağlamda çocuklar için tasarlanan ilk kodlama dili olan Logo'yu geliştirirler. Bu dil ile çocuklar bir kaplumbağanın hareketlerini programlayarak keşfetmeyi öğrenirler. Bugün gelinen noktada Logo'nun katkısı yadsınamaz.

Google'da gördüğümüz bu doodle ile işte bu kodlama eğitimi kutlanıyor. Elli yıl boyunca kodlayan çocukların hayatımıza kattıkları güzellikler kutlanıyor. Etkileşimli Doodle ile 6 farklı seviyede keyifli vakit geçirmekte mümkün.

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