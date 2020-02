Google'dan Corona Virüsüne Karşı SOS Alarmı

Son birkaç haftadır dünya gündeminden düşmeyen Corona virüsüne ilişkin bir çalışma da Google'dan geldi. Dünya üzerindeki tehlikelere karşı SOS alarmı oluşturan ABD'li şirket, şimdi de Corona virüsüne savaş açtıklarını duyurdu.

Google, Coronavirus ile ilgili aramalar için bir SOS uyarısı oluşturdu. D ünya çapında kamu güvenliğinin risk altında olabileceği kriz olayları için düzenlenen SOS alarmı sayesinde neler olup bittiği ve virüsün nerede görüldüğü gibi önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişim sağlanabilecek.

Today we launched an SOS Alert for searches at Google related to the 2019 Novel Coronavirus. We do these regularly for crisis events around the world where public safety might be at risk . Here’s a refresher on what you’ll find.... pic.twitter.com/RpwZE6gTvM