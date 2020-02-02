Google'dan Corona Virüsüne Karşı SOS Alarmı

Son birkaç haftadır dünya gündeminden düşmeyen Corona virüsüne ilişkin bir çalışma da Google'dan geldi. Dünya üzerindeki tehlikelere karşı SOS alarmı oluşturan ABD'li şirket, şimdi de Corona virüsüne savaş açtıklarını duyurdu.

Google, Coronavirus ile ilgili aramalar için bir SOS uyarısı oluşturdu. D ünya çapında kamu güvenliğinin risk altında olabileceği kriz olayları için düzenlenen SOS alarmı sayesinde neler olup bittiği ve virüsün nerede görüldüğü gibi önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişim sağlanabilecek.

Today we launched an SOS Alert for searches at Google related to the 2019 Novel Coronavirus. We do these regularly for crisis events around the world where public safety might be at risk . Here’s a refresher on what you’ll find.... pic.twitter.com/RpwZE6gTvM — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 30, 2020

Google SOS uyarılarıyla ilgili tüm haberleri "En Çok Okunan Haberler" kısmında görebilir ve küresel olarak yayınlanan uyarılardan haberdar olabilirsiniz. Google arama sayfasını başka kullanıcılarla paylaşmak üzere sağ taraftaki paylaşım düğmesini kullanabilir ve arkadaşlarınızı konuya ilişkin bilgilendirebilirsiniz.

Coronavirus için oluşturulan Google SOS uyarısı, güvenlik ipuçlarıyla birlikte yardım ve bilgi bağlantılarını da gösteriyor. Bu sayede kullanıcıları bilinçlendirmek isteyen Google ayrıca DSÖ ile birlikte çalışarak kullanıcılara günlük uyarılar yapılacağını da duyurdu.