Google’dan Dev 'Yeşil Enerji' Adımı

2017 yılında Google, küresel operasyonlarında %100 yenilenebilir enerjiye ulaşan ilk teknoloji şirketi olmuştu. Mountain View - Kaliforniya merkezli teknoloji devi, şimdi de ‘tarihteki en büyük kurumsal yeşil enerji satın alımını’ gerçekleştirdiğini duyurdu.

Google’ın dünya çapındaki rüzgar ve güneş sözleşmeleri portföyünü yüzde 40’ın üzerinde artıracak olan son satın alımında, 1.600 megawatt’lık (MW) bir anlaşma paketi ve 18 yeni enerji anlaşması bulunuyor. Şirket ayrıca, ABD, Avrupa ve Şili'de yeni altyapılar oluşturmak için de 2 milyar dolar harcayacak.

Maksimum etki yaratmak için Google, söz konusu yenilenebilir enerji satın alımını mevcut rüzgar veya güneş çiftlikleri üzerinden yapmayacak. Bunun yerine yeni projeler geliştirilmesini sağlayacak. ABD’de Google, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Teksas’taki çiftliklerden toplam 720 MW güneş enerjisi satın alacak. Güney Amerika'da ise şirket, Şili'deki veri merkezine enerji sağlayan şebekeye 125 MW yenilenebilir enerji kapasitesi eklemeyi planlıyor.

Ağustos ayında Google, 2022 yılından itibaren tüm donanım ürünlerine geri dönüşümlü malzeme ekleyeceğinin sözünü vermişti. Gelecek yıl ise şirket, tüm gönderilerin (tüketicilere gönderilen ya da tüketicilerden gelen) karbonsuz olmasını hedefliyor.

Google ayrıca, kuruluşların temiz enerjiye yaygın erişim sağlamasına yardımcı olmak için, ABD'deki Renewable Energy Buyers Alliance’a (REBA) 500.000 dolarlık bir hibe ve Avrupa'daki RE-Source'a da 500.000 avroluk bir hibe sağladığını duyurdu.