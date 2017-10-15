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Google'dan Eğitim ve Teknoloji Alanına Rekor Bağış!

google
Yağız Sarman
Yağız Sarman İnternet
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Teknoloji devi Google, eğitim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek adına rekor bir bağış programı başlatarak büyüklüğünü gösterdi. Program kapsamında teknoloji ve eğitimdeki eksikleri gidermek adına çalışan sivil toplum kuruluşlarına toplam 1 milyar dolar bağış yapılacak. Ayrıca Google çalışanları da 1 milyon saat aynı amaç için gönüllü çalışacak.

Perşembe günü Pittsburgh’da düzenlenen etkinlikte konuşan Google CEO’su Sundar Pichai, Google’ın dev bağış girişimini anlattı. İş dünyasının yapısının değiştiğini ve mesleklerdeki değişimi aktaran Pichai, bu değişimlere toplumun hızlı adapte olması için ve bu doğrultuda eksiklerin giderilmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek olunacağını açıkladı.

pichai

5 yıl sürecek destek programı kapsamında Google toplamda 1 milyar dolar bağış yapacak. Programdan ilk yararlanacak kuruluş ise ABD’nin Goodwill isimli sivil toplum örgütü olacak. Google söz konusu kuruluşa 10 milyon dolar bağışlayacak ve bu rakam dünya genelinde tek seferde yapılan en büyük bağış olacak. Ayrıca “Grow with Google” adlı bir program kapsamında da ABD’de ücretsiz meslek eğitimleri sağlanacak. Eğitim ve teknolojideki eksiklerin giderilmesi adına Google çalışanları da bu beş yıl boyunca 1 milyon saat gönüllü çalışarak sivil toplum kuruluşlarına iş gücü desteği de sağlamış olacak.

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