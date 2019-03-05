Google'dan Erkeklere Daha Fazla Maaş Verdiği İddiasına Cevap

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Google, bazı iş pozisyonlarında kadınlara erkeklerden daha fazla ödediğini fark ederek, maaşlarda düzeltme yaptı ve düzeltme için 9.7 milyon dolar harcamak durumunda kaldı.

Kadınların erkeklere oranla daha düşük maaşlar aldıkları bir gerçekken, Google tarafında işlerin böyle yürümediği ortaya çıktı. Eşit maaş politikası olan ve buna uymak için büyük çaba sarf eden Google, kadınların ve erkeklerin aynı pozisyondaki işlerde maaşlarında farklılık olmamasını istiyordu. Fakat yapılan araştırmada Level 4 Yazılım Mühendisi pozisyonda çalışan erkeklerin, kadınlara göre daha düşük maaş aldıkları görüldü. Aradaki farkı düzeltmek için harekete geçen Google, toplamda 10,677 çalışanına maaş düzeltmesi yaptı ve bunun için 9.7 milyon dolar ödedi.

Bu açıklamanın yapılmasının arkasında ise geçtiğimiz günlerde ABD merkezli gazeteler tarafından yayınlanan bir makale yer alıyordu. 2018 yılında 2017’ye göre Google’da çalışan erkeklerin daha fazla maaş düzeltmesi aldıklarını dile getirmiş ve kadınlara daha az ödendiğini söylemişti.

Çıkan haberler üzerine açıklama yapmak durumunda kalan Google, yaşanan bir hatadan dolayı aslında erkeklere daha az ödeme yaptıklarını ve 2018 yılında bunu düzeltmek için erkek çalışanlarının bazılarına daha fazla para verdiklerini belirtti. Yani olay kadınların daha az kazanması değil; erkeklerin daha az kazanmasından kaynaklanıyordu.

Google Maaş Eşitliği ve İnsan Analitiği Baş Analisti Lauren Barbato, “Ücret eşitliği analizimiz, ücretlendirmenin aynı işteki, aynı düzeydeki, konumdaki ve performanstaki çalışanlar için adil olmasını sağlıyor. Ama bunun hikayenin sadece bir parçası olduğunu biliyoruz. Seviyelendirme, performans derecelendirme ve promosyon etkisi ödediğinden, bu yıl, sonuçların tüm çalışanlar için adil olmasını sağlamak için bu süreçlerin kapsamlı bir incelemesini gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.