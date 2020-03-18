Google'dan Evde Sıkılanlara Ücretsiz Play Store Bakiyesi!

Google şu sıralar milyonlarca kişiyi eve kapatan Covid-19 salgını ile ilgili harekete geçti ve kullanıcıların daha keyifli zaman geçirmelerine yardımcı olacak bir sürprize imza attı.

Play Store Kredisi Hediye Ediyor!

Google One aboneleri, şu sıralar kendilerine e-posta yolu ile ulaştırılan Play Store kredilerine dair bildirimler almaya başladı. Şirket, Google One abonelerine Play Store üzerinde bulunan herhangi bir şeye karşı (uygulama, oyun, kitap, film vb) kullanabilecekleri kredi tanımladı.

Google açık bir şekilde Covid-19'a atıfta bulunmasa da zamanlama, evde sıkışıp kalan milyonlarca kişi için mükemmel oldu.

Belirtmek gerekiyor ki bahsedilen krediler, bütün Play Store kullanıcıları için değil Google One aboneleri için geçerli. Google One, Gmail ya da Drive için daha geniş depolama alanı sunan bir abonelik seçeneği.

Bu aboneliğe sahip kişiler farklı bölgelerde farklı miktarlarda krediler aldı. İngiltere için yüklenen kredi 4 sterlin iken Amerika için yüklenen kredi 5 dolar oldu. Ülkemizdeki miktar ise şu aşamada bilinmiyor. Ancak birim bazlı dönüştürme yaptığımızda takribi 30 TL bekleyebiliriz.

Eğer Google One abonesi iseniz gelen e-posta'daki kodu 29 Haziran'a kadar tanımlamanız, 29 Eylül'e kadar kullanmanız gerekiyor. Krediyi tanımladıktan sonra bunu uygulamalar, oyunlar, filmler, kitaplar ya da müzikler için kısmi ya da tam ödeme yolu ile kullanabilirsiniz. Bu arada size ne kadar hediye edildiğini yorumlarda belirtebilirsiniz.