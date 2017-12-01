Google'dan Kilit Ekranında Reklam Gösteren Uygulamalara Engel

Android kullanıcılarının en fazla dert yandığı konuların başında, kilit ekranlarında reklam gösteren uygulamalar geliyor. Google, kullanıcılardan gelen şikayetler doğrultusunda, kilit ekranında reklam gösteren uygulamaları Google Play Store'da yasaklamaya hazırlanıyor.

Google, son dönemde Android uygulama mağazasında yaptığı iyileştirmeler ve temizliklerle gündeme geliyordu. Şirket, şimdi de kullanıcıların kilit ekranlarında izinsiz spam reklamlar gösteren uygulamaları, Google Play Store'dan kaldırmak için kolları sıvadı.

Google'ın bu adımı oldukça önemli. Nitekim birçok Android kullanıcısı ana ekranlarına düşen spam reklamlarla baş etmekten bir hayli yorulmuştu. Google da bu durumu nihayet kabul etti ve harekete geçti.

Bundan sonra uygulamalar, kullanıcıların kilit ekranlarına reklam veya çeşitli mesajlar gönderemeyecek. Kurala uymayan uygulamalar ise Play Store'dan kaldırılacak. Öte yandan, kilit ekranınızı değiştirmek üzere tasarlanmış uygulamaların bu kapsama girmediğini de belirtelim.

App Store ile rekabet düzeyini artırmak isteyen Google, yaptığı iyileştirmelerle Play Store'u çok daha güvenli ve kullanışlı bir platforma çevirmek istiyor. Dolayısıyla internet devinin bu hamlesi hem rekabet hem de kullanıcı deneyimi açısından çok önemli.

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